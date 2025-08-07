Lady Gaga y Bruno Mars encabezan las nominaciones de los MTV VMAs 2025

Fueron anunciados todos los nominados para los MTV VMAs 2025. Conoce la lista completa.
Lady Gaga se convirtió en la artista con más nominaciones en los MTV Video Music Awards 2025 con 12 menciones. La intérprete de ‘Abracadabra’ encabeza la lista de candidatos revelada este martes 5 de agosto, a tan solo un mes de la esperada ceremonia.
Lady Gaga y Bruno Mars son los más nominados de los MTV VMAs 2025
La gala se celebrará el próximo 7 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York. Bruno Mars llega como el segundo artista con más menciones, sumando 11 nominaciones, cuatro de ellas gracias a ‘Die with a Smile’, su colaboración con Gaga (que acumula 12 nominaciones) y con la que ya ganaron el premio a Mejor interpretación de pop de Dúo/Grupo.
Esta colaboración, junto a su tema ‘APT’ con la estrella del k-pop Rosé, compite por el galardón a Mejor video del año frente a ‘Brighter Days Ahead’ (Ariana Grande), ‘Birds of a Feather’ (Billie Eilish), ‘Not Like Us’ (Kendrick Lamar), ‘Manchild’ (Sabrina Carpenter) y ‘Timeless’ (The Weeknd & Playboi Carti).
En Artista del año, Bruno Mars no figura, pero sí aparece Lady Gaga junto a Beyoncé y Taylor Swift, ambas con una sola nominación, además de otros grandes nombres como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Morgan Wallen y The Weeknd. Sabrina Carpenter, con ocho nominaciones —seis de ellas por ‘Manchild’—, es la cuarta más nominada, seguida por Ariana Grande y The Weeknd.
Lista completa de nominados MTV VMAs 2025
Mejor vídeo del año
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Billie Eilish – ‘Birds of a Feather’
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’
- Rosé & Bruno Mars – ‘APT.’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- The Weeknd & Playboi Carti – ‘Timeless’
Artista del año
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Lady Gaga
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Mejor álbum
- Bad Bunny – ‘Debí Tirar Más Fotos’
- Kendrick Lamar – ‘GNX’
- Lady Gaga – ‘Mayhem’
- Morgan Wallen – ‘I’m The Problem’
- Sabrina Carpenter – ‘Short n’ Sweet’
- The Weeknd – ‘Hurry Up Tomorrow’
Canción del Año
- Alex Warren – ‘Ordinary’
- Billie Eilish – ‘Birds of a Feather’
- Doechii – ‘Anxiety’
- Ed Sheeran – ‘Sapphire’
- Gracie Abrams – ‘I Love You, I’m Sorry’
- Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’
- Lorde – ‘What Was That’
- Rosé & Bruno Mars – ‘APT.’
- Tate McRae – ‘Sports Car’
- The Weeknd & Playboi Carti – ‘Timeless’
Mejor nuevo artista
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Perez
- Lola Young
- Sombr
- The Marías
Mejor artista pop
- Ariana Grande
- Charli xcx
- Justin Bieber
- Lorde
- Miley Cyrus
- Sabrina Carpenter
- Tate McRae
Mejor colaboración
- Bailey Zimmerman with Luke Combs – ‘Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)’
- Kendrick Lamar & SZA – ‘Luther’
- Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’
- Post Malone ft. Blake Shelton – ‘Pour Me A Drink’
- Rosé & Bruno Mars – ‘APT.’
- Selena Gomez, Benny Blanco – ‘Sunset Blvd’
Mejor canción pop
- Alex Warren – ‘Ordinary’
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Ed Sheeran – ‘Sapphire’
- Lady Gaga & Bruno Mars – ‘Die with a Smile’
- Rosé & Bruno Mars – ‘APT.’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
Mejor video largo
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Bad Bunny – ‘Debí Tirar Más Fotos (Short Film)’
- Damiano David – ‘Funny Little Stories’
- Mac Miller – ‘Balloonerism’
- Miley Cyrus – ‘Something Beautiful’
- The Weeknd – ‘Hurry Up Tomorrow’
Mejor video por una causa social
- Burna Boy – ‘Higher’
- Charli xcx – ‘Guess’ featuring Billie Eilish
- Doechii – ‘Anxiety’
- Eminem ft. Jelly Roll – ‘Somebody Save Me’
- Selena Gomez & Benny Blanco – ‘Younger and Hotter Than Me’
- Zach Hood ft. Sasha Alex Sloan – ‘Sleepwalking’
Mejor dirección
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Charli xcx – ‘Guess’ featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT.’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
Mejor dirección artística
- Charli xcx – ‘Guess’ featuring Billie Eilish
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Lorde – ‘Man Of The Year’
- Miley Cyrus – ‘End Of The World’
- ROSÉ & Bruno Mars – ‘APT.’
Mejor fotografía
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Ed Sheeran – ‘Sapphire’
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Miley Cyrus – ‘Easy Lover’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
Mejor edición
- Charli xcx – ‘Guess’ featuring Billie Eilish
- Ed Sheeran – ‘Sapphire’
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Tate McRae – ‘Just Keep Watching’
Mejor canción hiphop
- Doechii – ‘Anxiety’
- Drake – ‘Nokia’
- Eminem ft. Jelly Roll – ‘Somebody Save Me’
- GloRilla ft. Sexyy Red – ‘Whatchu Kno About Me’
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- LL Cool J ft. Eminem – ‘Murdergram Deux’
- Travis Scott – ‘4X4’
Mejor R&B
- Chris Brown – ‘Residuals’
- Leon Thomas & Freddie Gibbs – ‘Mutt (Remix)’
- Mariah Carey – ‘Type Dangerous’
- PARTYNEXTDOOR – ‘N o C h i l l’
- Summer Walker – ‘Heart of a Woman’
- SZA – ‘Drive’
- The Weeknd & Playboi Carti – ‘Timeless’
Mejor pop alternativo
- Gigi Perez – ‘Sailor Song’
- Imagine Dragons – ‘Wake Up’
- Lola Young – ‘Messy’
- MGK & Jelly Roll – ‘Lonely Road’
- Sombr – ‘Back to Friends’
- The Marías – ‘Back to Me’
Mejor canción Rock
- Coldplay – ‘All My Love’
- Evanescence – ‘Afterlife’
- Green Day – ‘One Eyed Bastard’
- Lenny Kravitz – ‘Honey’
- Linkin Park – ‘The Emptiness Machine’
- Twenty One Pilots – ‘The Contract’
Mejor canción K Pop
- Aespa – ‘Whiplash’
- JENNIE – ‘Like Jennie’
- Jimin – ‘Who’
- JISOO – ‘Earthquake’
- LISA ft. Doja Cat & Raye – ‘Born Again’
- Stray Kids – ‘Chk Chk Boom’
- ROSÉ – ‘Toxic Till the End’
Mejor afrobeats
- Asake & Travis Scott – ‘Active’
- Burna Boy ft. Travis Scott – ‘TaTaTa’
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – ‘Shake It to the Max (Fly) (Remix)’
- Rema – ‘Baby (Is It a Crime)’
- Tems ft. Asake – ‘Get It Right’
- Tyla – ‘Push 2 Start’
- Wizkid ft. Brent Faiyaz – ‘Piece of My Heart’
Mejor canción country
- Chris Stapleton – ‘Think I’m in Love With You’
- Cody Johnson & Carrie Underwood – ‘I’m Gonna Love You’
- Jelly Roll – ‘Liar’
- Lainey Wilson – ‘4x4xU’
- Megan Moroney – ‘Am I Okay?’
- Morgan Wallen – ‘Smile’
Mejor canción latina
- Bad Bunny – ‘Baile Inolvidable’
- J Balvin – ‘Rio’
- KAROL G – ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’
- Peso Pluma – ‘La Patrulla’
- Rauw Alejandro & Romeo Santos – ‘Khé?’
- Shakira – ‘Soltera’
Mejores efectos especiales
- Ariana Grande – ‘Brighter Days Ahead’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- ROSÉ & Bruno Mars – ‘Apt.’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Tate McRae – ‘Just Keep Watching’
- The Weeknd – ‘Hurry Up Tomorrow’
Mejor coreografía
- Doechii – ‘Anxiety’
- FKA Twigs – ‘Eusexua’
- Kendrick Lamar – ‘Not Like Us’
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Tyla – ‘Push 2 Start’
- Zara Larsson – ‘Pretty Ugly’
