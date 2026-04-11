Lady Gaga y Doechii estrenan 'Runway'

“Runway” llega antes del esperado estreno de la secuela. (Foto: Difusiòn)

Esta canción marca la primera colaboración entre Gaga y Doechii.

Lady Gaga, ganadora de 16 premios GRAMMY® y Emmy, y Doechii, ganador de 2 premios GRAMMY, lanzaron hoy su nueva canción “Runway”, el primer adelanto de la próxima película de 20th Century Studios, El diablo viste de Prada 2. La colaboración se anunció a principios de esta semana, cuando la canción apareció en el trailer final de la película. Con un ritmo bailable, “Runway” llega antes del esperado estreno de la secuela, que llega a los cines el 1 de mayo.

Interpretada por Lady Gaga y Doechii, “Runway” fue escrita por Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst “D’Mile” Emile II y Jayda Love, y producida por Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut y D’Mile.

Esta canción marca la primera colaboración entre Gaga y Doechii, quienes comparten un respeto y admiración mutuos. El año pasado, Doechii le entregó a Gaga el Premio a la Innovación en los iHeartRadio Music Awards, refiriéndose a ella como "un salvavidas" y reflexionando sobre su impacto en los jóvenes fans queer de todo el mundo. En una entrevista reciente con British Vogue, Gaga elogió el talento artístico de Doechii, escribiendo: "No es frecuente ver a alguien que irrumpa con una pluma que se sienta inmediatamente legendaria. Esa es Doechii para mí".

Acerca de El diablo viste de Prada 2 de 20th Century Studios:

Veinte años después de sus icónicas interpretaciones de Miranda, Andy, Emily y Nigel, Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci regresan a las elegantes calles de Nueva York y a las sofisticadas oficinas de la revista Runway en El diablo viste de Prada 2 de 20th Century Studios, la esperada secuela del fenómeno de 2006 que marcó a una generación. La película está dirigida por David Frankel, escrita por Aline Brosh McKenna, producida por Wendy Finerman y cuenta con la producción ejecutiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt y Aline Brosh.ç