Las guerreras K-pop hizo historia al obtener 2 nominaciones en los Oscar 2026

La nominación de Las guerreras k-pop a los Oscar 2026 se convierte en un momento clave y confirma el boom de la animación actual.
La película de animación de Netflix, Las guerreras K-pop, sigue cosechando éxitos y se acerca cada vez más a los Oscar, tras conseguir dos nominaciones en la próxima edición de los premios de la Academia.
La producción de Chris Appelhans y Maggie Kang ya había brillado en los Globos de Oro, donde se llevó dos de los tres premios a los que estaba nominada, incluyendo Mejor película y Mejor canción original por su tema 'Golden'.
Con los Oscar en la mira, Las guerreras K-pop se posiciona como una de las favoritas, demostrando que su combinación de música, acción y animación ha conquistado tanto al público como a la crítica.
Sin embargo, la competencia será dura. En la categoría de Mejor película de animación tendrá que enfrentarse a Arco, la película francesa de Ugo Bienvenu, que llega esta semana a los cines de España y ha generado gran entusiasmo entre los críticos.
¿Cuáles son las nominaciones de Las guerreras del k-pop?
La producción protagonizada por Rumi, Mira y Zoey va por la estatuilla a Mejor Película Animada frente a:
- Arco
- Elio
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Además, el tema ‘Golden’ de Las guerreras de k-pop compite por el premio a Mejor Canción Original frente a:
- ‘Dear Me’ (Diane Warren: Relentless)
- ‘I Lied to You’ (Sinners)
- ‘Sweet Dreams of Joy’ (Viva Verdi)
- ‘Train Dreams’ (Train Dreams)
