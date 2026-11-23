“Una Más y Nos Vamos” también tiene un significado muy personal para el artista. Foto: Difusión

El cantante venezolano se presentará el próximo 3 de abril del 2027 en el Arena 1. Un espectáculo que recorrerá las distintas etapas de su carrera y reunirá las canciones que han marcado la historia junto a sus fans.

Lima volverá a cantar 'Ojos Marrones' junto con Lasso. El reconocido cantante y compositor venezolano anuncia su regreso a nuestro país con “Una Más y Nos Vamos World Tour”, una gira muy especial que llegará el próximo 3 de abril del 2027 al Arena 1, para ofrecer una noche cargada de música, emociones y recuerdos.

Esta nueva gira propone un viaje por los momentos más importantes de la carrera del artista, reuniendo en un mismo escenario las canciones que han acompañado su historia musical desde sus primeros lanzamientos hasta la actualidad. Más que un concierto de grandes éxitos, se trata de una celebración de todo lo vivido y un homenaje a los fans que han crecido con su música, desde quienes lo siguen desde el principio hasta quienes se han sumado en el camino.

El espectáculo tendrá un componente emocional y nostálgico, en el que cada canción buscará transportar al público a un momento especial de su vida. Una oportunidad para reencontrarse con temas como 'Ojos Marrones', el éxito que conquistó las plataformas musicales y se convirtió en uno de los temas más coreados por sus seguidores en Perú, además de canciones como 'Un millón como tú', 'Odio que no te odio', 'Hasta ese día', 'Subtítulos' y 'Cinco minutos más' que forman parte de su repertorio más reconocido.

Con millones de reproducciones y una conexión especial con el público latinoamericano, Lasso ha consolidado una propuesta musical que combina el pop, las historias de amor, el desamor y esas letras con las que miles se han identificado.



(Foto: Difusión)

“Una Más y Nos Vamos” también tiene un significado muy personal para el artista. Después de tantos años recorriendo escenarios, esta gira representa una oportunidad para celebrar el camino recorrido, agradecer a quienes han sido parte de su historia y vivir cada concierto con una intensidad diferente. Una experiencia pensada para cantar, recordar y disfrutar cada momento junto a sus seguidores.

La cita es este 3 de abril del 2027, Lasso vuelve a Lima para una noche en la que sus canciones serán las protagonistas y el público estará listo para cantar, emocionarse y revivir esas historias que alguna vez tuvieron su propia banda sonora.

Lasso se presentará el 3 de abril del 2027 en el Arena 1. Un espectáculo producido por F&M Entertainment. Entradas en Ticketmaster.

Preventa exclusiva BBVA con 15% de descuento el 24 y 25 de noviembre.

Venta general: 26 de noviembre.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=2BabCBQysrU&list=RD2BabCBQysrU&start_radio=1