Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron el sábado 21 de noviembre. (Foto: Miley Cyrus / IG)

Miley Cyrus compartió con sus fans detalles de su romántica boca y sorprendió a más de uno.

Miley Cyrus y Maxx Morando ya son marido y mujer. La reconocida cantante y el baterista de la banda Liily sellaron su historia de amor en una íntima y elegante ceremonia realizada el pasado sábado 21 de noviembre en Palm Springs, California.

Miley Cyrus y Maxx Morando se casaron

El exclusivo enlace se llevó a cabo junto a la piscina de la antigua residencia del recordado cantante Frank Sinatra. Rodeados únicamente de su círculo más cercano de familiares y amigos, la intérprete de 'Flowers', de 33 años, y el músico, de 28, dieron el "sí, quiero" en un ambiente lleno de romanticismo.

La noticia fue confirmada por la propia artista este domingo a través de sus redes sociales, donde compartió la fecha exacta de la unión junto a un emoji de corazón blanco y cuatro postales en blanco y negro.

(Foto: Miley Cyrus / Ig)

En las imágenes se aprecia la complicidad de la pareja, destacando una captura donde Morando la besa en la mejilla y otra en la que sellan su amor con un beso en los labios mientras Tish Cyrus, madre de la novia, aplaude emocionada al fondo.

Para este día inolvidable, Miley lució visiblemente conmovida al leer sus votos llevando un sofisticado vestido blanco de seda de mangas largas, detalles drapeados, pronunciado escote en la espalda y una extensa cola.