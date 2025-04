Lisa de BLACKPINK deslumbró a todos en el festival Coachella 2025

Lisa de BLACKPINK se convirtió en la primera idol de k-pop en encabezar el festival Coachella 2025.

El desierto californiano volvió a cobrar vida durante el primer fin de semana del festival Coachella 2025, y no solo por el intenso calor. Lisa, miembro de BLACKPINK y reciente protagonista de la serie 'The White Lotus' de HBO, sorprendió con una espectacular actuación en solitario en el escenario Sahara la noche del viernes, desatando gritos, aplausos y una avalancha de hashtags virales.

Lisa en Coachella 2025

Con una entrada espectacular digna de una estrella mundial, Lisa apareció descendiendo desde una plataforma elevada, sostenida por bailarines que imitaban cadenas, mientras arrancaba su show con 'Thunder', un poderoso tema incluido en su primer álbum como solista bajo el sello RCA Records.

Este show marcó el inicio oficial de su etapa como solista, luego de haber participado anteriormente con BLACKPINK en Coachella en dos ocasiones: la primera en 2019 y la inolvidable presentación como artistas principales en 2023.

La puesta en escena fue un despliegue de energía y creatividad, combinando deslumbrantes visuales, múltiples cambios de vestuario y una selección musical que permitió a Lisa explorar diferentes registros artísticos, desde la ternura hasta una actitud más atrevida y sensual.

Después de interpretar 'Thunder', Lisa elevó la temperatura con su controversial sencillo 'FXCK UP THE WORLD (FUTW)', canción central de su esperado disco debut ALTER EGO. Con fuerza, empalmó esta canción con su famoso éxito “LALISA”, lanzando un mensaje claro sobre su evolución: “They want the old LISA, then listen to my old shit”.



En un instante cargado de humor y complicidad con el público, la artista se dirigió a los seguidores de 'The White Lotus' con una broma: “Para los fans de ‘The White Lotus’, les sorprenderá ver a Mook en el escenario. Esto es lo que hace cuando no está trabajando”, dijo entre risas, haciendo referencia a su personaje en la serie.

El resto del concierto fue una montaña rusa de emociones y ritmos que mantuvo al público del escenario Sahara completamente entregado. Canciones como “Chill”, la provocativa “Elastigirl”, el ya popular “MONEY” y la emotiva balada “Born Again” dejaron ver la versatilidad vocal y escénica de Lisa en todo su esplendor.