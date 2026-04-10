¿Cuándo canta Justin Bieber en Coachella 2026? Fecha, hora y setlist de su presentación

Justin Bieber se presentará en Coachella el sábado 11 de abril. (Foto: Justin Bieber/ Instagram)

¡BieberChella! Justin Bieber regresa a los escenarios en Coachella 2026. Conoce AQUÍ cómo ver su presentación en vivo.

Justin Bieber regresa a los escenarios y más de una believer está emocionada con esta presentación, ya que hace varios años el artista se mantiene alejado de los escenarios. Si no te quieres perder su espectáculo en Coachella, entonces esta información te será muy útil. ¡Toma nota!

¿Cuándo canta Justin Bieber en Coachella 2026?

Coachella publicó en sus redes sociales que la presentación de Justin Bieber será el sábado 11 de abril. Se dice que esta presentación será única y llena de nostalgia; por ello, se confirmó que será transmitida en YouTube en el canal oficial del festival (LINK).

¿A qué hora canta Justin Bieber en Coachella 2026?

La presentación de Justin Bieber en Coachella 2026 iniciará a las 11:25 (Hora California). Si estás en Latinoamérica, entonces presta mucha atención, porque te diremos el horario de acuerdo al lugar donde te encuentres.

Costa Rica, Guatemala, México, Honduras - 12:25 a. m.

Panamá, Ecuador, Perú, Colombia, Cuba - 1:25 a. m.

República Dominicana, Bolivia, Venezuela - 2:25 a. m.

Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay - 3:25 a. m.

España - 8:25 a. m. (Domingo 12 de abril)

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Setlist de Justin Bieber en Coachella 2026

El regreso de Justin Bieber generó que se filtrara un setlist de las canciones que cantará el artista en Coachella 2026. Las canciones que figuran en ese listado generaron emoción en sus fans.

'Sorry'

'Favori Girl'

'One less lonely girl'

'Baby'

'All that matters'

'Beauty and Beat'

(Foto: Radio Planeta)

Es posible que se haya invitado a Nicki Minaj para interpretar 'Beauty and Beat', tema que lanzaron juntos en el 2012. Hace algunos días, la esposa de Justin Bieber reveló que ya estaban realizando la prueba de sonido para su presentación.