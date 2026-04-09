Maroon 5 en Lima: fecha del concierto, venta de entradas vía Teleticket

Maroon 5 regresa a Perú tras varios años y emocionan a sus fans. (Foto: Maroon 5)

Maroon 5 confirmó su regreso a Perú. El concierto será en el Estadio Nacional y AQUÍ te diremos cuándo inicia la venta de entradas.

Maroon 5 confirmó su esperado regreso al Perú luego de casi diez años. El grupo volverá a presentarse en Lima con un único concierto que promete emocionar a sus miles de seguidores.

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Maroon 5 en Perú: ¿Cuándo será el concierto?

El show se realizará el próximo 31 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional. Esta presentación forma parte de su nueva gira “Love is Like Tour”, con la que vienen recorriendo diferentes países.

La banda liderada por Adam Levine interpretará sus más grandes éxitos, así como las canciones de su más reciente álbum “Love is Like”. Se espera un espectáculo lleno de energía y momentos inolvidables para el público peruano.

(Foto: Maroon 5)

Maroon 5 en Perú: venta de entradas vía Teleticket

En cuanto a la venta de entradas, la preventa iniciará el 15 de abril a las 10:00 a. m. a través de Teleticket. Esta etapa se extenderá hasta el 16 de abril y contará con un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.

El anuncio ha generado gran expectativa entre los fans, quienes esperaban desde hace años el regreso de la banda. Las redes sociales se llenaron de comentarios celebrando la noticia y recordando sus anteriores presentaciones.

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Cabe recordar que la última vez que Maroon 5 se presentó en Lima fue el 19 de septiembre de 2017, cuando ofrecieron un concierto en el mismo escenario junto a la banda Incubus como parte de su gira 'Maroon V Tour'.