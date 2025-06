Lorde presenta su nuevo sencillo 'Man of the year'

‘Man of the Year’: el renacer de Lorde en una canción cruda y honesta. (Foto: redes sociales)

Lorde estrena a lo grande 'Man of the year' que promete ser un éxito musical

Tras agotar todas las entradas de su gira norteamericana y batir récords de demanda en el Reino Unido y Europa, Lorde lanza hoy su próximo single, 'Man of the Year'.

El tema, coproducido por Lorde y Jim-E Stack, sigue al éxito arrollador de 'What Was That', que debutó en el número 1 de Spotify en EE.UU. y ascendió al número 5 en todo el mundo, marcando su mayor debut en streaming desde Royals.

'Man of the Year' ofrece otro electrizante vistazo a Virgin, el esperado cuarto álbum de estudio de Lorde, que saldrá a la venta el 27 de junio. El nuevo disco promete una audaz evolución sonora, equilibrando la producción maximalista con la intimidad lírica característica de la artista.

Este último lanzamiento sigue dando impulso a su gira 'Ultrasound World Tour', que ya ha agotado las entradas para varias noches en lugares emblemáticos como el Madison Square Garden, el O2 Arena de Londres, el AFAS Live de Ámsterdam y el Anthem de Washington, DC. La demanda ha sido tan abrumadora que se añadieron fechas adicionales a las pocas horas de la preventa del artista, muchas de las cuales también se agotaron al instante.

Con el próximo lanzamiento de 'Man of the Year', y a pocas semanas del desembarco de 'Virgin', el regreso de Lorde es nada menos que un momento cultural.

Tracklist for ‘Virgin’

1. Hammer

2. What Was That

3. Shapeshifter

4. Man Of The Year

5. Favourite Daughter

6. Current Affairs

7. Clearblue

8. GRWM

9. Broken Glass

10. If She Could See Me Now

11. David

