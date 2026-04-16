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Madonna sorprende con ‘Confessions II’: anuncia nuevo álbum y revela su fecha de estreno

Miércoles, 15 de abril de 2026 19:45

Madonna presentó un primer adelanto del proyecto con un teaser visual hipnótico. Foto: Difusión

Madonna anuncia el lanzamiento de 'Confessions II' para el 3 de julio, secuela de su icónico álbum 'Confessions on a Dance Floor',

Madonna anunció hoy que su esperado nuevo álbum 'Confessions II' está programado para lanzarse el 3 de julio a través de Warner Records.

El disco es la continuación de su icónico 'Confessions on a Dance Floor'. Antes del estreno del primer sencillo, Madonna presentó un primer adelanto del proyecto con un teaser visual hipnótico. Los fans ya pueden reservar el álbum y acceder a distintas ediciones en vinilo, CD y casete.

La artista resumió el concepto del álbum citando las primeras líneas de su canción 'One Step Away': “La gente piensa que la música de baile es superficial, pero están totalmente equivocados. La pista de baile no es solo un lugar, es un umbral: un espacio ritualista donde el movimiento sustituye al lenguaje”.

Madonna añadió: “Cuando Stuart Price y yo empezamos a trabajar en este disco, este fue nuestro manifiesto: debemos bailar, celebrar y rezar con nuestros cuerpos. Son cosas que llevamos haciendo hace miles de años; son realmente prácticas espirituales”.


(Foto: Difusión)

La cantante explicó que la pista de baile es un espacio de conexión emocional y comunitaria, donde el sonido, la luz y la vibración transforman la percepción y llevan a un estado casi de trance.

Según Madonna, la repetición del bajo no solo se escucha, sino que se siente, alterando la conciencia y ayudando a disolver el ego y la percepción del tiempo en la experiencia musical.

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