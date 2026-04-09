Jungkook de BTS pidió perdón a ARMYs por excesos y realizó fuerte advertencia

Jungkook, integrante de BTS, volvió a ser tendencia mundial tras romper su silencio luego de varias semanas por una polémica transmisión que realizó. El artista decidió pronunciarse directamente ante sus fans a través de la plataforma Weverse.

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Todo comenzó el pasado 26 de febrero, cuando el joven cantante realizó una transmisión en vivo que duró 88 minutos. Durante ese tiempo, Jungkook compartió con amigos, bebió alcohol y habló abiertamente sobre temas personales, incluso mencionando su pasado con el cigarrillo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el tono relajado y algunas palabras subidas de tono que utilizó. Esto generó críticas por parte de algunos seguidores y llevó a que el video fuera eliminado rápidamente por su entorno.

(Foto: Jungkook)

Jungkook tomó drástica decisión tras polémica transmisión

Ante esta situación, Jungkook decidió pedir disculpas. "Me gustaría disculparme con los ARMYs que se sintieron incómodos por las palabrotas", expresó, reconociendo que su comportamiento pudo incomodar a parte de su público.

Aun así, el artista también fue claro al defender su postura. "No estoy seguro de qué hice tan mal… soy un ser humano", afirmó, dejando en evidencia su molestia por las críticas y la presión que enfrenta como figura pública.

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Jungkook marcó distancia entre sus verdaderos fans y quienes solo lo critican. Aseguró que tiene derecho a mostrarse tal cual es, mientras no haga nada grave. Con nuevos proyectos en camino, el cantante deja claro que está listo para seguir creciendo y mostrar una versión más auténtica de sí mismo.

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