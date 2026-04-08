Dakota Johnson y Role Model son captados en situación comprometedora

Dakota Johnson y Role Model se dan apasionado beso en Los Ángeles. (Foto: Dakota Johnson y Role Model / Instagram)

La popular actriz de '50 sombras de Grey' fue captada en inusual situación junto al Role Model.

Dakota Johnson estaría viviendo un nuevo romance con el cantautor Role Model, cuyo nombre real es Tucker Pillsbury. Según fuentes cercanas, la relación entre ambos va tomando fuerza y podría volverse algo serio con el paso del tiempo.

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Dakota Johnson y Role Model se dan apasionado beso

La pareja fue vista recientemente en actitud cariñosa en el barrio de Los Feliz, en Los Ángeles. El pasado 3 de abril fueron captados besándose y caminando de la mano, lo que llamó la atención de los paparazzi y seguidores.

Días después, el domingo 5 de abril, ambos volvieron a aparecer juntos en la misma zona, esta vez disfrutando de un café. Estas salidas han reforzado las versiones de que su vínculo no sería algo pasajero.

(Foto:GrosbyGroup)

De acuerdo con una fuente citada por la revista People, la relación entre Johnson y el músico comenzó a finales del año pasado. "Definitivamente es más que un romance pasajero o un coqueteo", indicó una persona cercana a ellos.

Cabe recordar que la primera vez que fueron vistos juntos fue entre diciembre y enero. En ese momento, personas cercanas a la actriz, conocida por su papel en "Cincuenta sombras de Grey", describieron la relación como algo casual.