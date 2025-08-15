Atención, fanáticos: Maroon 5 presenta su nuevo álbum 'Love is like'

Maroon 5 presentó por primera vez su nuevo álbum con el contagioso single principal 'Priceless'. (Foto: redes sociales)

La banda Maroon 5 se enorgullece de lanzar su esperadísimo octavo álbum de estudio, 'Love Is Like (Interscope)', ya disponible en todas partes.

Para acompañar el nuevo álbum, la banda se embarcará en una gira nacional por los estadios de EE.UU. que comenzará este otoño, Las entradas ya están a la venta. La gira de 23 fechas promovida por Live Nation visitará los principales mercados de costa a costa, incluyendo un concierto en el Kia Forum de Los Ángeles y una parada en el emblemático Madison Square Garden de Nueva York, antes de concluir el 25 de noviembre en Detroit, MI. Claire Rosinkranz actuará como telonera en todas las fechas de la gira.

Con motivo del lanzamiento del álbum, la banda también ha presentado el vídeo musical de la canción principal, 'Love Is Like', en la que participa la leyenda del hip hop Lil Wayne. El nuevo single ofrece un himno dinámico y lleno de energía, complementado por el característico flow de Lil Wayne. El tema va acompañado de un divertido vídeo musical dirigido por Aerin Moreno (Tate McRae, Tyla) que sigue a la banda durante un día frenético en las calles de Nueva York.

Maroon 5 presentó por primera vez su nuevo álbum con el contagioso single principal 'Priceless', una colaboración con LISA de Blackpink, que reunió a dos estrellas del pop mundial cuyas voces son conocidas y apreciadas por generaciones de fans de todo el mundo. Billboard calificó el tema de «gran momento pop crossover», mientras que Rolling Stone lo proclamó «canción pop contagiosa». La canción alcanzó el número 4 en la lista Hot AC, con lo que Maroon 5 consiguió su 28º Top 10 en Hot AC -segundos de todos los tiempos sólo por detrás de Taylor Swift- y amplió su racha de más Top 10 para un dúo o grupo en la historia de las listas. El elegante vídeo musical del tema fue dirigido por Aerin Moreno.

El grupo siguió con el magnético single 'All Night', acompañado de un vibrante vídeo musical inspirado en los años 80 en el que Behati Prinsloo Levine ocupaba el lugar de su marido en el centro del escenario, respaldada por toda la banda, incluido Adam Levine al saxofón. Más recientemente, Maroon 5 lanzó 'California', un tema despojado y nostálgico liderado por una acústica cálida y una producción sutil.

Love is Like marca el regreso a la forma del grupo con Certificado de Diamante y su primer LP desde JORDI de 2021. Con su nueva música, el grupo pone de relieve sus raíces, al tiempo que amplía sutilmente su sonido en su magnético single 'All Night'. El tema destaca los rítmicos ganchos vocales de Adam Levine, superpuestos sobre bajo, percusión, sintetizadores y saxofón. Para anunciar el lanzamiento del álbum, Maroon 5 comenzó el mes con una actuación en directo desde Rockefeller Plaza como parte de la Citi Concert Series en TODAY. La banda también actuará en el iHeart's Las Vegas Music Festival el 19 de septiembre.

