Rihanna sorprende con su regreso a los escenarios junto a Jay-Z

Rihanna fue la artista sorpresa del concierto de Jay-Z. (Foto: Rihanna Fans/ Twitter)

Rihanna puso fin a tres años de ausencia en los escenarios con una sorpresiva presentación que se convirtió en uno de los momentos más comentados del concierto.

Rihanna emocionó a sus seguidores al volver a presentarse en un escenario después de tres años. La cantante apareció como invitada especial en el último concierto de Jay-Z en el Yankee Stadium de Nueva York.

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Rihanna regreso a los escenarios y emocionó a fans

Durante el show, ambos interpretaron "Run This Town", uno de los temas más exitosos que lanzaron juntos en 2009. La inesperada presentación fue recibida con aplausos y entusiasmo por parte del público.

Este reencuentro también fue especial porque Jay-Z fue uno de los artistas que apoyó a Rihanna al inicio de su carrera, cuando la firmó para el sello Def Jam en 2005.

(Foto: Rihanna fans/ Twitter)

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El concierto celebró los 30 años de carrera de Jay-Z y contó con la presencia de artistas como Beyoncé, Usher, Pharrell Williams y Eminem. La aparición de Rihanna fue uno de los momentos más comentados de la noche.

En los últimos años, la cantante solo había realizado algunas presentaciones, como en el Super Bowl de 2023 y un concierto privado en India en 2024. Antes de este regreso, su última gira mundial fue el ANTI World Tour en 2016.