Taylor Swift y Travis Kelce desembolsaron una millonaria suma por la seguridad de su boda

Taylor Swift y Travis Kelce gastaron una fuerte suma de dinero por la seguridad de su boda.

La cantante asumió el costo del permiso especial y del operativo de seguridad que permitió realizar su exclusiva boda con Travis Kelce en el Madison Square Garden de Nueva York.

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce sigue dando de qué hablar. A una semana de la ceremonia, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la cantante pagó más de 160 mil dólares por el permiso especial y el operativo de seguridad del evento.

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Taylor Swift y Travis Kelce habrían pagado mucho dinero por la seguridad de su boda

El matrimonio se realizó el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden y reunió a cientos de invitados. Debido a la magnitud de la celebración, varias calles de Manhattan fueron cerradas y se desplegó un importante operativo policial.

El alcalde explicó que Taylor Swift asumió esos gastos a través del permiso especial solicitado para realizar la boda, por lo que el dinero no salió de las arcas de la ciudad.

Aunque no se reveló el costo total del operativo, se informó que el permiso cubrió la logística de seguridad y el cierre de calles necesarios para el evento.

(Foto: Taylor Swift/ Instagram)

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Antes de la boda, Forbes estimó que la celebración podría superar los 20 millones de dólares, tomando en cuenta el alquiler del recinto, la producción, la decoración y la seguridad.

Además, Taylor Swift y Travis Kelce realizaron una donación de 26 millones de dólares a distintas organizaciones benéficas de Nueva York y Kansas, convirtiendo su boda en uno de los eventos más comentados del año.