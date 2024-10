Coldplay lanzó su décimo y antepenúltimo álbum 'Moon Music': conoce todos los detalles. (Foto: redes sociales)

Coldplay estrenó por todo lo alto 'Moon Music', un nuevo álbum con 10 canciones creado con conciencia mediática. Además, contiene algunas colaboraciones con destacados artistas.

El esperado y décimo álbum de Coldplay, 'Moon Music', llegó a las tiendas y a los servicios de streaming. El álbum ya se puede comprar, descargar y escuchar.

'Moon Music', producido por Max Martin, contiene el single líder de los charts de iTunes en agosto WE PRAY -con Little Simz, Burna Boy, Elyanna & TINI- y el sencillo con dos nominaciones a los MTV VMAs en junio, 'feelslikeimfallinginlove', que llegó al puesto N°1 en los charts de radio y el Big Top 40 oficial de Reino Unido. Un cuarto single, 'All My Love', se publica junto al álbum y su video, filmado en un bar de karaoke de Las Vegas, se estrenó también este viernes.

Recientemente, Chris Martin posteó un video con algunas reflexiones sobre el álbum y su Notebook Edition, diciendo: “Creo que este álbum es una respuesta a la lucha con los conflictos dentro de cada uno y con los externos y al trabajo para encontrar la mejor respuesta. Creo que lo que 'Moon Music' intenta decir es que quizás el amor es la mejor respuesta”.

Moon Music tuvo su estreno mundial el lunes en el Moon Saloon in Moon, Wisconsin, seguido de una escucha internacional en cines el martes y el miércoles.

La banda celebrará el lanzamiento del álbum con una actuación mañana por la noche en el programa Saturday Night Live, seguida de un concierto especial el día lunes para Sirius XM en el Music Hall de Williamsburg en Brooklyn, NY. Luego tocarán en vivo en TODAY Plaza para el programa TODAY Show de la NBC el lunes.

'Moon Music': nuevos formatos y nuevos estándares de sustentabilidad

Junto con las innovadoras medidas de sustentabilidad de Coldplay durante su actual gira internacional -que hasta ahora produjo un 59% menos de emisiones de CO2 que su gira anterior en estadios- la banda ha hecho grandes esfuerzos para que el lanzamiento en formato físico de 'Moon Music' sea lo más sustentable posible.

Este será el primer álbum que se lanzará en el formato de disco de vinilo EcoRecord de 140 gr, y cada copia se realizará utilizando 9 botellas de plástico PET recicladas después del descarte post-consumo.

Además, la banda colaboró con sus socios históricos The Ocean Cleanup para crear un formato adicional: el disco de vinilo Notebook Edition EcoRecord. El plástico rPET para esta edición se compone de un 70% de plástico extraído del Rio Las Vacas, Guatemala, por The Ocean Cleanup, evitando así que llegue al Golfo de Honduras y al Océano Atlántico.

Las ediciones en CD de Moon Music serán las primeras en EcoCD, creadas con un 90% de policarbonato reciclado, generado tras el descarte post-consumo.

En un esfuerzo por reducir desechos, la primera edición de 'Moon Music' (tanto del disco de vinilo EcoRecord como del EcoCD) será exclusivamente limitada y producida siguiendo mejores especificaciones que las de ediciones futuras. Los primeros productos EcoRecord estarán numerados.

'Moon Music' es el primer álbum de Coldplay después de 'Music of the spheres' de 2021, que incluía el single con BTS N°1 en Estados Unidos, 'My universe', y estuvo nominado como Álbum del Año en los Premios Grammy. 'Music of the spheres' acumula más de 4.000 millones de streams.

