Olivia Dean lanza su nuevo álbum 'The art of loving'. (Fuente: redes sociales)

Olivia Dean, nominada a varios premios BRIT y al Mercury Prize, lanza su esperado segundo álbum 'The Art of Loving', que incluye el sencillo principal 'So Easy (To Fall In Love)'.

Ante un público que lo esperaba con impaciencia, Olivia Dean presenta su esperado segundo álbum, 'The Art Of Loving', producido con Zach Nahome, un disco que brilla por su reflexiva exploración del amor en sus múltiples formas. Mezclando con naturalidad la calidez y la honestidad a lo largo de sus sinceras descripciones del amor romántico y platónico, Olivia muestra con elegancia su refinada y magistral maestría musical a través de sus composiciones, siempre resonantes.

Con un aura innegable de nostalgia y atemporalidad, cada tema ofrece una visión individual de las complejas capas del amor. El tema principal, 'So Easy (To Fall In Love)', acompañado de un vídeo, brilla con ritmos alegres y letras esperanzadoras, marcando el tono potente del disco. La canción ofrece una nueva perspectiva sobre las citas y anima al oyente a recordar su propio valor y riqueza. A medida que avanzamos por el álbum, al llegar a las canciones 'Let Alone The One The Love', 'Loud' y 'Close Up', nos vemos expuestos a una vulnerabilidad refrescante, expresada a través de composiciones que sin duda resistirán el paso del tiempo.

El sonido característico de Olivia se entreteje a lo largo de todo 'The Art Of Loving', especialmente en 'A Couple Minutes' y en el tema 'Lady Lady', publicado anteriormente, así como en los exitosos singles 'Nice To Each Other' y 'Man I Need'. Delicada y conmovedora, Olivia cierra el disco con 'I've Seen It', una balada basada en la calidez y la reflexión, agradecida por las huellas significativas del amor.

Hablando sobre el álbum, Olivia señala: «No creo que sea cínico decirlo, pero no creo que el amor sea solo magia que te sucede, creo que hay que dedicarle tiempo, es un arte, es como tocar un instrumento o cualquier otra habilidad... Soy una romántica, irremediablemente irremediable. Y supongo que solo intento devolver un poco de amor y de cariño a tu vida».

(Fuente: redes sociales)

Su álbum debut, Messy, recibió elogios generalizados de la crítica tras su lanzamiento y consolidó su estatus como una de las voces más cautivadoras del neo-soul y el pop. Más recientemente, Olivia se convirtió en la primera mujer británica en tener tres singles en el top 10 del Reino Unido desde Adele. Su último tema, 'Man I Need', se convirtió rápidamente en la canción de un artista británico que más alto ha llegado en las listas globales de Spotify este año, además de alcanzar el puesto 37 (hasta la fecha) en la lista Billboard Hot 100. A principios de este mes, anunció su mayor gira como cabeza de cartel en el Reino Unido y la Unión Europea hasta la fecha, que comenzará en abril de 2026 e incluirá cuatro noches con entradas agotadas en el O2 de Londres.

