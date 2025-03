Oscar 2025: Lisa de BLACKPINK y Doja Cat se convirtieron por sorpresa en chicas Bond

Lisa hizo su esperado debut en la alfombra roja de los Premios Oscar. Foto: Oscar 2025

La estrella del k-pop Lisa y Doja Cat se unieron a Raye para homenajear a la franquicia del agente 007.

El k-pop tuvo un momento estelar en la ceremonia de los Oscar, asegurando su presencia en la noche más importante del cine. Como parte del homenaje a la icónica franquicia de James Bond, Lisa fue la encargada de abrir el espectáculo musical con una reinterpretación electrizante de Live and Let Die, el legendario tema de Wings, la banda que Paul McCartney formó tras su etapa en The Beatles.

Lisa de BLACKPINK no estuvo sola en este tributo al espía más célebre del cine. Tras su impactante actuación, Doja Cat y Raye tomaron el relevo en el escenario para continuar el homenaje con dos emblemáticos temas de la saga: Diamonds Are Forever y Skyfall, respectivamente.

Doja Cat y Raye en el homenaje a James Bond

Aportando su propio estilo, Doja Cat sorprendió con una versión única de Diamonds Are Forever, la inolvidable canción de la película del mismo nombre estrenada en 1971, en la que Sean Connery volvió a encarnar al legendario agente 007. Su interpretación le dio un giro fresco al clásico, fusionando su personalidad con la esencia elegante de la franquicia.



(Fuente: Oscar 2025)

Para cerrar con broche de oro, Raye hizo su aparición en el escenario con una interpretación emotiva de Skyfall, el tema principal de la película de 2012. Originalmente interpretada por Adele, la canción ganó un Premio Oscar, y en esta ocasión, la cantante británica le otorgó un nuevo matiz, dejando al público fascinado.

Lisa de BLACKPINK en la alfombra roja de los Premios Oscar 2025

Lisa hizo su esperado debut en la alfombra roja de los Premios Oscar con un atuendo que rápidamente captó la atención de todos. En lugar de optar por el clásico vestido de gala, la estrella de BLACKPINK sorprendió con un conjunto vanguardista de la firma china Markgong, compuesto por un blazer largo, un vestido camisero y pantalones sastre, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y elegancia.

“Quería algo distinto”, expresó en una entrevista para E!, y sin duda lo consiguió. Su estilismo se completó con unos pumps de punta afilada, que añadieron un aire de sofisticación y poder a su presencia, consolidándola como una de las figuras más destacadas de la noche.



(Foto: Vogue)