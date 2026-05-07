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Believen abrirá el esperado concierto de Dios Salve a la Reina este 10 de mayo en Lima

Jueves, 7 de mayo de 2026 08:55

BELIEVEN ha llevado su música a distintos países y escenarios emblemáticos. Foto: Difusión

La banda argentina será la encargada de iniciar la jornada musical en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en una noche dedicada al legado de Queen.

Formada en 2014, BELIEVEN ha construido una sólida trayectoria con proyección internacional. En 2024, el grupo fue convocado por la producción de Bryan Adams para participar en su México Tour, presentándose en escenarios de gran capacidad como Arena Monterrey y Arena CDMX.

A lo largo de su carrera, la banda ha compartido escenario con artistas de reconocimiento global como La Ley, Maná, Richie Kotzen, Slash, Mötley Crüe y Alice Cooper, consolidando su presencia en la escena rockera internacional.

En 2018, BELIEVEN obtuvo el primer lugar en la Batalla de Bandas de “The Cavern”, certamen que también ganó Dios Salve a la Reina. Asimismo, sus sencillos “Better Life” y “Confiar en mí” fueron destacados por Billboard Argentina.

Actualmente, la agrupación cuenta con un álbum de estudio y se encuentra en proceso de lanzamiento de su segundo material en formato de singles, mientras trabaja en la producción de su tercer disco, desarrollado entre Argentina y México.

Con giras internacionales en 2019, 2022, 2023, 2024 y 2025, BELIEVEN ha llevado su música a distintos países y escenarios emblemáticos, los Arenas de México e incluyendo el mitico Teatro Gran Rex de Argentina.

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