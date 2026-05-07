Todo lo que debes saber del vínculo entre Bad Bunny y Sabrina Carpenter que enciende las redes

Sabrina Carpenter y Bad Bunny avivan rumores de relación. Foto: Instagram

Bad Bunny y Sabrina Carpenter han dejado en shock a todos tras desatar rumores de romance.

La reciente edición de la Met Gala continúa generando comentarios en redes sociales. Esta vez, la atención no solo se centró en los extravagantes looks de la alfombra roja, sino también en los rumores que vinculan a Sabrina Carpenter con Bad Bunny.

¿Por qué vinculan a Bad Bunny y Sabrina Carpenter?

Todo comenzó después del evento realizado el último lunes en el Museo Metropolitano de Arte, cuando en redes sociales empezó a circular un video que rápidamente se volvió viral en X. Muchos usuarios comenzaron a comentar sobre una posible cercanía entre ambos artistas.

En las imágenes compartidas por internautas, se puede ver a dos personas dentro de una camioneta negra tratando de ocultarse de las cámaras y los flashes. Aunque el video no permite identificar claramente sus rostros, cientos de seguidores aseguran que se trataría de Sabrina Carpenter y Bad Bunny.

Según las versiones difundidas en redes, ambos habrían salido juntos del Museo Metropolitano tras finalizar la MET Gala para dirigirse al after-party oficial del evento. Desde entonces, los fans no dejaron de analizar cada detalle del video para intentar confirmar si realmente eran los cantantes.

Como era de esperarse, las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos seguidores se emocionaron con la idea de un posible romance entre los artistas, otros consideran que solo podría tratarse de una coincidencia o una simple salida de amigos luego de la gala.



(Foto: Instagram)

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El antecedente de Sabrina Carpenter y Bad Bunny en los Grammy

No es la primera vez que Sabrina Carpenter y Bad Bunny son relacionados por los fans. Muchos usuarios en redes recordaron un momento ocurrido durante la última edición de los Premios Grammy, donde la cantante estadounidense habría tenido una actitud que varios calificaron como “coqueta” hacia el artista puertorriqueño.

Aunque aquella interacción pasó desapercibida en su momento, el tema volvió a hacerse viral tras las imágenes difundidas luego de la Met Gala. Desde entonces, cientos de seguidores comenzaron nuevamente a comentar sobre una posible cercanía entre ambos cantantes.

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