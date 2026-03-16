Oscar 2026: ‘Las guerreras K-pop’ ganó como Mejor película animada

El triunfo de 'Las guerreras K-pop' confirma el gran momento que vive la película. Foto: Instagram

'Las guerreras K-pop' (KPop Demon Hunters) ganó el Oscar 2026 a Mejor película animada, consolidando su éxito tras arrasar en la temporada de premios.

La animación ha ido ganando cada vez más espacio dentro de la industria del cine. Con el paso del tiempo, este género ha demostrado que puede contar historias emocionantes y creativas, además de ofrecer propuestas visuales innovadoras. Gracias a ello, las películas animadas no solo logran gran éxito en taquilla, sino también reconocimiento de la crítica y del público.

Debido a su creciente importancia, la Academia de Hollywood decidió darle un lugar especial en los Premios Oscar. En esta categoría se premia cada año a la mejor película animada, destacando las producciones que logran sobresalir por su historia, calidad técnica y originalidad. En los Oscar 2026, la competencia volvió a reunir a algunas de las mejores propuestas del género.

¿Quién es la ganadora de Mejorp película animada?

En esta edición, la gran ganadora fue KPop Demon Hunters, conocida en español como 'Las guerreras K-pop', una producción de Netflix que se llevó el premio a Mejor Película de Animación. La gala se celebró este domingo en el Dolby Theatre, ubicado en el complejo Ovation Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles, donde se reunieron las principales figuras del cine mundial.

El triunfo de 'Las guerreras K-pop' confirma el gran momento que vive la película, que ya había acumulado varios reconocimientos durante la temporada de premios. Antes de llegar a los Oscar, la cinta también triunfó en los Globos de Oro, los Critics' Choice Awards, los PGA Awards y además consiguió un total de diez galardones en los prestigiosos Annie Awards, dedicados a la animación.



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La emoción de la directora de ‘Las guerreras k-pop’

Durante el discurso de agradecimiento, la directora Maggie Kang se mostró muy emocionada por el reconocimiento. “Gracias a la Academia y a todos los fans que nos trajeron hasta aquí, y a todos los que se parecen a mí”, expresó al recibir la estatuilla frente al público presente en la ceremonia.

La cineasta también destacó la importancia de la representación cultural en el cine. “Lamento mucho que hayamos tardado tanto en vernos en una película como esta. Pero aquí está. Y eso significa que las próximas generaciones no tendrán que quedarse con las ganas. Esto es para Corea y para todos los coreanos”, señaló, generando un emotivo momento en la gala.