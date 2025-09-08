En Vivo

7:00am - 10:00am
'Oh my Gachi' con Gachi Rivero
escuchar en vivo

Search

Rosé y su reacción viral tras ganar el premio Canción del año en los MTV VMAs 2025 y superar a Lady Gaga

Lunes, 8 de septiembre de 2025 08:57

Rosé llegó a los MTV VMAs como una de las grandes favoritas del k-pop. Foto: Instagram MTV

La estrella de k-pop Rosé hizo historia al superar a artistas como Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd.

Rosé, integrante del famoso grupo femenino de k-pop BLACKPINK, recibió el premio a mejor canción del año en los MTV Video Music Awards gracias a su tema ‘APT.’, una colaboración con Bruno Mars. La ceremonia se realizó en el UBS Arena de Nueva York y marcó un momento histórico, pues es la primera vez que un artista de k-pop gana en esta categoría.

Al subir al escenario, la cantante mostró su emoción y gratitud. En su discurso agradeció a Bruno Mars por compartir esta canción con ella y, en coreano, dedicó unas palabras especiales a sus compañeras de BLACKPINK y al productor Teddy, figuras claves en su trayectoria musical.

PUEDES VER: MTV VMAs 2025: Ariana Grande, Sabrina Carpenter y los mejores looks de la alfombra roja

El emotivo discurso de Rosé 

Con una sonrisa y algo de nervios, Rosé inició su discurso con palabras que emocionaron a todos: “Siento que este es un momento muy importante para mí y para muchas otras personas”, dijo antes de hacer una pausa y reír un poco. Luego añadió con gratitud: “Muchísimas gracias, Bruno. No puedo creer esto. Te voy a llamar después, gracias por creer en mí”.

Más adelante, la cantante recordó una conversación reciente que la hizo reflexionar sobre sus miedos. “Alguien me preguntó el otro día cuál era mi miedo en la vida, y me sorprendió mucho mi propia respuesta”, confesó. Explicó que su temor más grande era decepcionar a su yo de 16 años, esa adolescente diferente que soñaba con ser ella misma y perseguir lo que veía posible en la televisión.

Sosteniendo su premio Moon Person, Rosé compartió un mensaje inspirador: “Doce años después, dedico este premio a mi yo de 16 años que soñó y a todos los que han visto cómo me convertí en la artista que soy hoy. Cada uno de ustedes me ha puesto aquí… Ahora creo que no hay impostores en el mundo cuando MTV me ha otorgado este premio en los VMAs”. Además, agradeció con cariño a su equipo, a su disquera, a sus compañeras de BLACKPINK y “a mis fieles fans por creer en mí”.


(Fuente: MTV)

PUEDES VER: Ariana Grande y el conmovedor gesto que tuvo con Lady Gaga en los VMAs 2025

Rosé y todas sus nominaciones en los MTV VMAs 2025

Rosé llegó a los MTV VMAs como una de las grandes favoritas del K-pop, con ocho nominaciones en total. Entre ellas estaban categorías importantes como Canción del año, Vídeo del año, Mejor colaboración, Mejor pop, además de Mejor dirección, Mejor dirección de Arte, Mejores efectos visuales (todas por ‘APT.’) y Mejor K-pop por su tema ‘Toxic Till the End’, parte de su álbum debut en solitario.

Sin embargo, en esta última categoría, el reconocimiento fue para su compañera Lisa, quien se llevó el premio por segundo año consecutivo gracias a Born Again, su colaboración con Doja Cat y Raye. La competencia estuvo dominada por BLACKPINK, ya que las cuatro integrantes recibieron nominaciones, junto a otros artistas de gran peso como aespa, Jimin de BTS y Stray Kids.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Música

Programación

  • 'Oh my Gachi' con Gachi Rivero

    7:00am - 10:00am

    ¡El morning show favorito de grandes y pequeños! Te alegra las mañanas y te acompaña de ‘Camino al Cole’ con sus ocurrencias únicas y propias de la megasuperarchimamacita de 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Time' con Mafe

    1:00pm - 4:00pm

    Mafe tiene las calentitas, los chismecitos y lo que necesitas saber de tus artistas favoritos del Planeta, además de contarte lo último del mundo de la moda y obviamente con la mejor música en inglés de lunes a viernes de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios