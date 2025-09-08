Rosé y su reacción viral tras ganar el premio Canción del año en los MTV VMAs 2025 y superar a Lady Gaga

Rosé llegó a los MTV VMAs como una de las grandes favoritas del k-pop. Foto: Instagram MTV

La estrella de k-pop Rosé hizo historia al superar a artistas como Lady Gaga, Billie Eilish y The Weeknd.

Rosé, integrante del famoso grupo femenino de k-pop BLACKPINK, recibió el premio a mejor canción del año en los MTV Video Music Awards gracias a su tema ‘APT.’, una colaboración con Bruno Mars. La ceremonia se realizó en el UBS Arena de Nueva York y marcó un momento histórico, pues es la primera vez que un artista de k-pop gana en esta categoría.

Al subir al escenario, la cantante mostró su emoción y gratitud. En su discurso agradeció a Bruno Mars por compartir esta canción con ella y, en coreano, dedicó unas palabras especiales a sus compañeras de BLACKPINK y al productor Teddy, figuras claves en su trayectoria musical.

El emotivo discurso de Rosé

Con una sonrisa y algo de nervios, Rosé inició su discurso con palabras que emocionaron a todos: “Siento que este es un momento muy importante para mí y para muchas otras personas”, dijo antes de hacer una pausa y reír un poco. Luego añadió con gratitud: “Muchísimas gracias, Bruno. No puedo creer esto. Te voy a llamar después, gracias por creer en mí”.

Más adelante, la cantante recordó una conversación reciente que la hizo reflexionar sobre sus miedos. “Alguien me preguntó el otro día cuál era mi miedo en la vida, y me sorprendió mucho mi propia respuesta”, confesó. Explicó que su temor más grande era decepcionar a su yo de 16 años, esa adolescente diferente que soñaba con ser ella misma y perseguir lo que veía posible en la televisión.

Sosteniendo su premio Moon Person, Rosé compartió un mensaje inspirador: “Doce años después, dedico este premio a mi yo de 16 años que soñó y a todos los que han visto cómo me convertí en la artista que soy hoy. Cada uno de ustedes me ha puesto aquí… Ahora creo que no hay impostores en el mundo cuando MTV me ha otorgado este premio en los VMAs”. Además, agradeció con cariño a su equipo, a su disquera, a sus compañeras de BLACKPINK y “a mis fieles fans por creer en mí”.



(Fuente: MTV)

PUEDES VER: Ariana Grande y el conmovedor gesto que tuvo con Lady Gaga en los VMAs 2025

Rosé y todas sus nominaciones en los MTV VMAs 2025

Rosé llegó a los MTV VMAs como una de las grandes favoritas del K-pop, con ocho nominaciones en total. Entre ellas estaban categorías importantes como Canción del año, Vídeo del año, Mejor colaboración, Mejor pop, además de Mejor dirección, Mejor dirección de Arte, Mejores efectos visuales (todas por ‘APT.’) y Mejor K-pop por su tema ‘Toxic Till the End’, parte de su álbum debut en solitario.

Sin embargo, en esta última categoría, el reconocimiento fue para su compañera Lisa, quien se llevó el premio por segundo año consecutivo gracias a Born Again, su colaboración con Doja Cat y Raye. La competencia estuvo dominada por BLACKPINK, ya que las cuatro integrantes recibieron nominaciones, junto a otros artistas de gran peso como aespa, Jimin de BTS y Stray Kids.