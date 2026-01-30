Paracas Music Fest 2026: Jowell y Randy encabezan el festival más esperado del año

Jowell y Randy encabezan el Paracas Music Fest. (Foto: Paracas Music Fest)

Paracas Music Fest se realizará el sábado 18 de abril en la Costa 21. El evento contará con la presentación de diversos artistas.

El icónico dúo puertorriqueño Jowell y Randy llegará al Perú como artista estelar del Paracas Music Fest, un evento sin precedentes que reunirá música en vivo, feria gastronómica, activaciones y experiencias para todo el público este sábado 18 de abril en el Costa 21 – Costa Verde.

El Paracas Music Fest iniciará desde el mediodía en la explanada del Costa 21, donde los asistentes podrán disfrutar de una gran feria con patio de comidas, food trucks, sampling de marcas, activaciones de diversas empresas y atracciones recreativas, convirtiendo el festival en una experiencia integral que combina entretenimiento, gastronomía y diversión frente al mar.

Las puertas de la explanada principal, donde se desarrollará el concierto, abrirán desde las 3:00 p. m., dando inicio al espectáculo con un bloque de DJ durante 30 minutos, para luego continuar con una potente grilla artística que irá encendiendo el escenario hasta llegar al acto estelar de la noche.

(FOTO: Paracas Music Fest)

El line up oficial está conformado por Gonzalo Genek, JP el Chamaco, Kale la Evolución, Donnie Yaipén, Combinación de La Habana, N'Samble y P Rose, además de dos invitados especiales sorpresa que se sumarán al evento, prometiendo momentos únicos para todos los asistentes.

El cierre estará a cargo de Jowell y Randy, referentes mundiales del reggaetón y responsables de éxitos como “No te veo”, “Bonita”, “Safaera”, más, quienes ofrecerán un show cargado de energía frente al mar, consolidando al Paracas Music Fest como uno de los eventos musicales más importantes de la temporada.

Este viernes 30 de enero, inicia la preventa a las 10:00 a.m. con el 15% de descuento con cualquier medio de pago hasta el 18 de febrero y/o hasta agotar stock, en la plataforma digital de Teleticket.

Zonas del evento:

Paracas Black: S/. 368

VIP Paracas: S/. 267.50

General: S/. 174.50

Apdayc: S/. 92