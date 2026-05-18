BTS sorprendió con su reacción luego de recibir poca energía del ARMY en Estados Unidos

BTS reclamó la falta de entusiasmo en Estados Unidos. Foto: Instagram

¿Regaño al ARMY? BTS reacciona a público frío en EE. UU. Te contamos todo lo que sucedió.

El regreso de BTS a los escenarios internacionales continúa dando de qué hablar entre sus millones de fans. Aunque la agrupación volvió a deslumbrar con sus shows y coreografías, esta vez las reacciones en redes sociales estuvieron enfocadas en la actitud del público durante sus recientes conciertos en Estados Unidos.

BTS reclamó la falta de entusiasmo en Estados Unidos

Luego de una exitosa serie de presentaciones en México, los integrantes de BTS llegaron al Estadio Stanford como parte de su gira ‘Arirang World Tour’. Sin embargo, algunos miembros del grupo notaron que la energía del público estadounidense era muy diferente a la que habían vivido en otros países, especialmente por la poca interacción de algunos asistentes.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando RM, cuyo nombre real es Kim Nam-joon, decidió dirigirse directamente al ARMY al ver que muchas personas estaban más pendientes de grabar el concierto que de disfrutarlo. El cantante expresó su sorpresa al notar que gran parte del público permanecía “solo con sus teléfonos”.

Las palabras de RM rápidamente generaron reacciones entre los asistentes y también en redes sociales, donde muchos fans debatieron sobre el uso excesivo de celulares en los conciertos. Algunos seguidores defendieron al artista y señalaron que la experiencia en vivo debería disfrutarse más allá de las pantallas.

Por su parte, V, conocido como Kim Tae-hyung, también pidió más entusiasmo durante el show. El cantante lanzó un comentario en inglés cuestionando si esa era toda la energía que el ARMY podía ofrecer. Aunque varios fans tomaron el momento como un “regaño”, otros lo interpretaron como una forma divertida y cariñosa de motivar al público.



(Fuente: LatinoUS)

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Así reaccionaron los fans ante el “regaño” de BTS

La polémica alrededor de los conciertos de BTS creció aún más debido a las inevitables comparaciones con sus recientes presentaciones en México. Durante sus shows en territorio mexicano, el ARMY latino destacó por su energía, los cánticos constantes y la intensidad con la que acompañó cada canción del grupo surcoreano.

Tras viralizarse los comentarios de los integrantes, las redes sociales se llenaron rápidamente de memes, debates y comparaciones entre el público latinoamericano y los fans estadounidenses. Mientras algunos usuarios interpretaron las palabras de los idols como una crítica hacia la audiencia, otros seguidores defendieron a BTS y aseguraron que el grupo simplemente intentaba motivar al público para crear un ambiente mucho más emocionante durante el espectáculo.