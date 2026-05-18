Camila Cabello cantó junto a Laura Pausini y emocionó sus fans

Camila Cabello se mostró emocionada al cantar junto a Laura Pausini. (Foto: ¡Hola!)

¡Emoción total! Las artistas cantaron en castellano e italiano la canción 'Víveme'. La interpretación generó diversas reacciones en los fans.

Laura Pausini volvió a emocionar a sus seguidores durante una de las presentaciones más especiales de su gira 'Lo Canto World Tour'. Esta vez, la artista sorprendió al público de Miami al invitar al escenario a Camila Cabello para interpretar juntas 'Víveme'.

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Camila Cabello y Laura Pausini cantaron 'Víveme'

El emotivo momento ocurrió durante el concierto número 19 de la gira y coincidió además con el cumpleaños 52 de Laura Pausini. La cantante italiana confesó ante sus fans que compartir escenario con Camila era el único regalo que deseaba para esta fecha tan especial.

"Cuando todas las personas que trabajan conmigo me preguntaron qué quería, les dije que no quería regalos de plástico. Quería cantar con Camila", expresó emocionada.

Ambas artistas ofrecieron una versión íntima y conmovedora de 'Víveme'. La química sobre el escenario, las miradas cómplices y los abrazos durante la interpretación hicieron que el público reaccionara con aplausos y ovaciones.

Tras el show, Camila Cabello compartió su emoción a través de TikTok y reveló que soñaba con este momento desde niña. "Recuerdo haberla cantado en mi habitación cuando tenía 12 años, soñando con este instante. La voz de una diosa. Te quiero, un honor cantar contigo", escribió la cantante.

(Foto: Camila Cabello/ Instagram)

Por su parte, Laura Pausini también utilizó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje a la intérprete de 'Havana'. "Tenía un deseo para mi cumpleaños… cantar con Camila, ¡y se cumplió! Amo tu voz, Camila, y amo poder compartir mi voz con la tuya. Eres un amor. ¡Mi casa siempre será la tuya!", publicó en Instagram.