Joe Jonas desata revuelo por polémico gesto con fan durante concierto en Chile

Joe Jonas está recibiendo críticas tras accionar en concierto de Chile. (Foto: Joe Jonas/ Facebook)

Joe Jonas está envuelto en una polémica luego de saludar a un fan. ¿Qué hizo el querido artista?

Jonas Brothers volvieron a emocionar a sus fans durante su reciente concierto en Chile, pero un inesperado gesto de Joe Jonas terminó generando polémica en redes sociales.

El episodio ocurrió en el Movistar Arena de Santiago, donde miles de seguidores disfrutaban del tour "Jonas20: Greetings From Your Hometown", gira que ha despertado la nostalgia de toda una generación.

Joe Jonas hizo polémico gesto tras saludar a fans

Todo sucedió durante una de las canciones del show, cuando Joe Jonas se acercó al borde del escenario para saludar a los asistentes y estrechar las manos de varias fans. Sin embargo, segundos después, el cantante fue captado alejándose hacia un costado del escenario para limpiarse cuidadosamente las manos antes de continuar con la presentación.

(Foto: TikTok/ Difusión)

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Las imágenes rápidamente comenzaron a viralizarse en redes sociales y dividieron opiniones entre los usuarios. Mientras algunos defendieron al artista asegurando que se trató simplemente de una medida de higiene tras el contacto con cientos de personas, otros consideraron que el gesto fue frío y despectivo hacia sus seguidores.

La escena generó todo tipo de comentarios, memes y debates en plataformas digitales, convirtiendo a Joe Jonas en tendencia pocas horas después del concierto. A pesar de la controversia, muchos fans también destacaron la cercanía que tuvo el cantante con el público durante toda la presentación.