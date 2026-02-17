Paulo Londra en Perú: el artista argentino se presentará en el Estadio Nacional por primera vez en agosto

El concierto en el Estadio Nacional representa el encuentro más esperado entre Paulo Londra y su público peruano. Foto: Difusión

Sus fans peruanos lo lograron. El esperado show de Paulo Londra en el Estadio Nacional ya es una realidad. Te contamos todos los detalles.

El deseo de miles de fanáticos finalmente se hace realidad. Tras una movilización sin precedentes en redes sociales, se confirma que Paulo Londra remecerá el Estadio Nacional por primera vez el próximo sábado 29 de agosto. Los seguidores podrán formar parte de la preventa exclusiva y asegurar su ingreso anticipado este 20 y 21 de febrero a partir de las 10:00 AM a través de la plataforma de Teleticket, aprovechando un beneficio de hasta 15% de descuento con tarjetas Interbank.

Este hito en Lima se da en el marco de un anuncio global: Paulo Londra confirma sus próximos shows para este 2026, año en el que llevará su música a nuevos horizontes. El artista continúa consolidando su impacto internacional con su esperado debut en Estados Unidos y presentaciones en escenarios de prestigio mundial como el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y Lollapalooza Argentina. Esta nueva etapa de expansión incluye paradas estratégicas en México, Colombia, Chile, Paraguay y, por supuesto, Perú.



(Foto: Difusión)

Con una carrera que despegó de manera meteórica gracias a éxitos como 'Adán y Eva', 'Tal vez' y 'Nena maldición', Paulo Londra se convirtió en uno de los artistas urbanos más influyentes de habla hispana. Su estilo fresco, letras honestas y capacidad para conectar con millones de jóvenes lo posicionaron como referente global del género, acumulando miles de millones de reproducciones en plataformas digitales y una sólida base de fans en toda Latinoamérica y Europa.

El concierto en el Estadio Nacional representa el encuentro más esperado entre el artista cordobés y su público peruano. Londra no solo llega para repasar los éxitos que lo convirtieron en un ícono global, sino para demostrar por qué su esencia y autenticidad lo mantienen como el líder indiscutible del género. La cita es el sábado 29 de agosto y la preventa inicia este 20 y 21 de febrero a partir de las 10:00 am a través de Teleticket, con un 15 % de descuento con tarjetas Interbank.