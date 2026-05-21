¿Santos Bravos confirmó nuevo concierto en Perú? La boy band hizo importante anuncio

Santos Bravos buscan tener un nuevo concierto en Perú y emocionan a sus fans. (Foto: Planeta)

¡Emoción total! Durante una entrevista, Kauê Penna dio una excelente noticia a las fans peruanas.

Santos Bravos es una de las bandas más populares de los últimos años y cuenta con millones de seguidores en Perú. La boy band dará su primer concierto en nuestro país el domingo 24 de mayo en Costa 21.

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Santos Bravos quiere volver a Perú

La agrupación visitó el set de ZACA TV para contar detalles de su visita al país, además de compartir un momento muy ameno con los conductores de este podcast. En medio de la entrevista, Kauê Penna anunció que podrían realizar un segundo concierto en nuestro país.

"Sabemos que hay muchos fans que no tienen los tickets para el show, y queremos regresar para un lugar más grande. Prontito", indicó. Esta noticia generó gran expectativa entre los seguidores que no podrán asistir a su primer concierto en Perú.

Alejandro Aramburu indicó que, si no tienen entrada, pueden ir a los exteriores del Costa 21 para disfrutar por lo menos algo del concierto. Las palabras del peruano fueron muy bien recibidas por los fans, quienes buscan escucharlos cantar sus éxitos musicales.

(Video: Zaca TV)

Concierto de Santos Bravos: horarios

El show de Santos Bravos ofrece una modalidad especial denominada Full Experience. Si adquiriste este beneficio, entonces debes saber que inicia a las 2:39 p.m., mientras que las puertas para las diversas zonas se aperturarán desde las 4:30 p.m. Recordemos que Santos Bravos comenzarán a cantar a las 7:00 p.m. aproximadamente.