Por primera vez en Lima: Adele Live in Las Vegas – Tributo

'Hello Adele Tribute' es una creación original. Foto: Instagram

Cantante Adele es homenajeada con un nuevo espectáculo.

Adele, poseedora del récord absoluto de venta de entradas en 2024 (tras agotar más de 80 sesiones de su espectáculo en el legendario Caesars Palace), se convirtió en 2024 en la artista femenina mejor pagada del planeta.

La cantante y compositora británica colecciona éxitos y vivió en Las Vegas durante meses. Las entradas para ver a la cantante durante su residencia costaban hasta 10 mil dólares en manos de revendedores la misma noche del espectáculo.

Para celebrar toda su trayectoria, Stephanie Lii, cantante de Rio Grande do Sul y fan de Adele, creó el 'Hello Adele Tribute' en el año 2019, una producción espectacular digna de la diva más importante del panorama internacional actual. En los cinco años que lleva el proyecto, se han realizado más de 150 shows alrededor del mundo.



(Foto: Difusión)

'Hello Adele Tribute' es una creación original, diseñada, planificada y ejecutada con el objetivo de ofrecer una actuación magistral, nunca antes vista en el mercado de los tributos. La gira está inspirada en el espectáculo de Las Vegas, donde durante dos horas el público se sentirá como si estuviera en el ‘Caesars Palace’ viviendo la misma experiencia en un concierto de la cantante original.

La cita será el sábado 06 de diciembre en el Auditorio del Colegio San Agustín con una preventa los días 15 y 16 de septiembre mediante cualquier medio de pago a través de Ticketmaster.