¿Por qué Justin Bieber y Timothée Chalamet no asistieron a la Met Gala 2025?

Justin Bieber y Timothée Chalamet no estuvieron presentes junto a sus parejas en el Met Gala. Foto: Instagram

Aunque Hailey Bieber y Kylie Jenner deslumbraron en la alfombra roja de la Met Gala 2025, Justin Bieber y Timothée Chalamet decidieron no acudir.

La Met Gala 2025 volvió a reunir a las celebridades más famosas del mundo en una noche llena de elegancia y estilo. Pero algo llamó la atención: Justin Bieber y Timothée Chalamet no estuvieron presentes junto a sus parejas, Hailey Bieber y Kylie Jenner, en la alfombra roja. Muchos se preguntaron por qué decidieron no acompañarlas en uno de los eventos más esperados del año.

Mientras Hailey y Kylie deslumbraban con sus looks, sus novios preferían estar lejos del foco público, dedicados a otras pasiones. Ambos optaron por quedarse viendo partidos deportivos en lugar de asistir al evento de moda.

¿Por qué Justin Bieber no fue al Met Gala 2025?

La presencia Hailey Bieber fue una de las más comentadas de la noche. Caminó con estilo por el Museo Metropolitano de Nueva York con un mini blazer negro y una copa de martini en la mano. Por su parte, Justin Bieber mostró en sus redes que estaba viendo un partido de hockey entre los Toronto Maple Leafs y los Florida Panthers, un emocionante juego de los playoffs de la NHL.

El cantante canadiense no solo siguió el partido, sino que también aprovechó el día para jugar golf en Islandia, donde se encuentra actualmente. Publicó un video practicando su swing y otra imagen donde parece estar usando un bong, lo que generó muchos comentarios entre sus seguidores.



Por esta razón Timothée Chalamet no fue al Met Gala 2025

Timothée Chalamet, por su parte, decidió quedarse a ver el partido entre los New York Knicks y los Boston Celtics, también parte de los playoffs. Como gran fan de los Knicks, no se quiso perder el juego, y celebró con emoción la sorprendente victoria de su equipo, que remontó y ganó en tiempo extra.

Durante el partido, el actor compartió en redes mensajes mostrando su emoción, como “me estoy muriendo, este juego es una locura” y “temblando, qué victoria”, dejando claro que vivió el partido con intensidad desde casa.

Kylie Jenner, en cambio, no se dejó afectar por la ausencia de Chalamet y fue sola a la gala. Como siempre, deslumbró con su look. Aunque la pareja no se vio junta en esta ocasión, hace poco fueron vistos besándose en un partido de los Lakers, aunque ese día el equipo perdió.



