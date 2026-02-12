PXNDX Vive y Desierto Drive llegan a Lima para una noche histórica de rock

El espectáculo PXNDX Vive trae de vuelta la intensidad, la energía y la catarsis colectiva que convirtió a PXNDX en un fenómeno internacional. Foto: Difusión

PXNDX Vive y Desierto Drive llegan a Lima este 10 de mayo para una noche llena de clásicos, energía y nostalgia en el CC Barranco.

PXNDX y Desierto Drive llegan a Lima y todos sus seguidores se preparan para vibrar y disfrutar de una noche inolvidable, los ex integrantes de una de las agrupaciones más importantes del rock alternativo arribarán el próximo 10 de mayo para realizar una presentación en el Centro de Convenciones Barranco (CCB).

El espectáculo PXNDX Vive trae de vuelta la intensidad, la energía y la catarsis colectiva que convirtió a PXNDX en un fenómeno internacional. Al frente del proyecto se encuentra Jorge “Kross” Vázquez, baterista original de la banda, liderando un show explosivo que revive los temas que marcaron una época y que siguen siendo banda sonora de toda una generación.

La noche también contará con la fuerza creativa de 'Desierto Drive' el proyecto integrado por Arturo Arredondo (guitarra y voz), Ricardo Treviño (bajo) y el propio Kross Vázquez en batería.



(Foto: Difusión)

Con una propuesta sólida y madura, Desierto Drive demuestra que la historia continúa, llevando al escenario una evolución sonora potente y contemporánea sin perder la esencia que conquistó a su fanaticada.

El público podrá disfrutar de un repertorio cargado de clásicos, momentos emotivos y una producción pensada para hacer de esta fecha una experiencia única. No será sólo un concierto: será una noche de recuerdos, reencuentros y pura energía musical.

La cita es el 10 de mayo en el CC Barranco y las entradas estarán a la venta a través de Ticketmaster, los días 16 y 17 de febrero habrá una preventa con el 25% de dscto (cualquier medio de pago).