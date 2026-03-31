Chris Brown besó apasionadamente a una mujer casada en pleno concierto

El apasionado beso entre la joven y Chris Brown se hizo viral en las redes sociales y la reacción del esposo generó sorpresa en cibernautas.

Chris Brown está captando la atención de diversas personas tras el polémico momento que protagonizó en uno de sus conciertos. El momento, rápidamente, se hizo viral en redes sociales y generó reacciones entre sus seguidores.

Chris Brow vivió 'caluroso' momento con fan

Durante el espectáculo, Chris Brow hizo que una seguidora subiera al escenario para vivir un momento único con ella. En las imágenes se puede ver que el artista le dio un apasionado beso a la joven, quien tenía pareja.

(Fuente: TikTok)

Además, no dudó en bailarse de manera sensual a su seguidora, quien está recostada en un sofá viendo al cantante. Algunos cibernautas aseguraron que, el momento fue subido de 'tono'.

"Creo que se excedió", "Quiero ser la joven", "La cara del novio fue única", "Vi lengua", "Creo que la chica se olvidó de su pareja", son algunos de los mensajes que acompañan el post viral en redes.

Diversos cibernautas aseguraron que no existe una falta de respeto por parte de Chris Brow, ya que la joven le agarraba la cara y se mostraba muy cómoda con el artista encima de ella.