BTS en Lima: revelan el estadio, fecha de preventa y precio de las entradas

La preventa exclusiva para miembros de ARMY MEMBERSHIP comenzará el martes 7 de abril. Foto: BTS

¡Atención ARMY! Ya se conoce el lugar y precio de las entradas para los esperados conciertos de BTS en Lima.

Las superestrellas globales del K-pop BTS han confirmado los escenarios y detalles de venta de entradas para la etapa en América Latina de su BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’, considerada una de las giras más importantes de su carrera y la más grande dentro del género. El grupo anunció dos conciertos en Lima, programados para el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Estadio San Marcos.

¿Cuándo inicia la preventa de las entradas para los conciertos de BTS?

La preventa exclusiva para miembros de ARMY MEMBERSHIP comenzará el martes 7 de abril, mientras que la venta general estará disponible desde el viernes 10 de abril a las 10 a.m. a través de este LINK de Ticketmaster.

Zonas y precios de las entradas para los conciertos de BTS

Los sectores y precios confirmados son los siguientes:

Campo: S/ 851.00

Tribuna Oriente/Occidente: S/ 667.00

Tribuna Norte/Sur: S/ 483.00.



(Foto: BTS)

¿Cómo acceder a la preventa como ARMY MEMBERSHIP?

Los integrantes de ARMY MEMBERSHIP (GLOBAL) deberán completar su registro para la preventa a través de Weverse hasta el jueves 2 de abril a las 12:00 p.m. PT / 3:00 p.m. ET, con el fin de validar correctamente su membresía antes del inicio del proceso.

Únicamente quienes se hayan inscrito previamente podrán ingresar a la fila virtual y acceder a la preventa. Para ello, será necesario ingresar un número de membresía ARMY de 9 dígitos (que comienza con BA) al momento de la compra. Para estas fechas se exige una membresía GLOBAL y el registro estará limitado a un máximo de tres ciudades por cada ID de Weverse (correo electrónico).