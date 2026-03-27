¿No iba a ser Miley Cyrus? Hannah Montana pudo tener otro rostro

Miley Cyrus reveló su audición para Hannah Montana fue muy reñida. (Foto: Hanna Montana - Disney)

Se reveló quiénes son las actrices que audicionaron para ser Miley Cyrus y los nombres sorprendieron a más de un fan.

El especial de Hannah Montana 20 años en Disney+ ha despertado una ola de nostalgia entre los fans de la icónica serie. En este programa, Miley Cyrus recordó cómo fue el exigente proceso de audición que la llevó a obtener el papel que cambiaría su vida.

La actriz reveló que el casting fue mucho más competitivo de lo que muchos imaginaban. Más de 1.200 jóvenes aspirantes participaron en la búsqueda de la protagonista, lo que convirtió el proceso en una verdadera carrera por conseguir uno de los roles más importantes de la televisión juvenil.

¿Qué actrices audicionaron para ser Hannah Montana?

Entre las finalistas destacó Taylor Momsen, quien ya era conocida por su papel en How the Grinch Stole Christmas. Años después, alcanzaría enorme popularidad en Gossip Girl y como líder de la banda The Pretty Reckless.

Otra de las competidoras cercanas fue Daniella Monet, quien incluso llegó a audicionar sin avisar a sus representantes. Asimismo, la cantante Belinda también fue considerada en el proceso, aunque no logró llegar a la etapa final.

Por su parte, Lucy Hale audicionó cuando tenía apenas 14 años, experiencia que marcaría el inicio de su carrera. Mientras tanto, la artista JoJo aseguró que incluso recibió una oferta para el papel, pero decidió rechazarla.

(Foto: Disney)

Finalmente, Aly Michalka también tuvo la oportunidad de interpretar a Hannah Montana, pero optó por continuar con otros proyectos. Todas estas historias reflejan lo reñido que fue el proceso y cómo, al final, Miley Cyrus terminó convirtiéndose en el rostro de un fenómeno global.