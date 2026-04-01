Selvámonos vuelve a Oxapampa para celebrar 17 años con Bandalos Chinos, Los Cafres y más de 30 artistas

Este concierto es uno de los más esperados por los ciudadanos. (Foto: Difusión)

El festival más longevo del Perú regresa a casa. Selvámonos 2026 celebrará sus 17 años de historia el sábado 27 y domingo 28 de junio en Oxapampa, marcando su esperado retorno.

El anuncio confirma a Bandalos Chinos y Los Cafres como headliners de un lineup de más de 30 artistas nacionales e internacionales. Entre los principales nombres también destacan La Delio Valdez, Jaze, Mauricio Mesones, Maye, Gauchito Club e Isla de Caras, junto a una diversa selección que recorre la cumbia, el indie, el reggae, el hip hop y la electrónica.

Pero Selvámonos no es un concierto, es un ritual espiritual y sensitivo

La edición 2026 propone una experiencia inmersiva estructurada en cuatro pilares: música, cultura, experiencias y hospedaje. El festival contará con dos escenarios en vivo, el Domo Electro Selvámonos, la Villa Selvalocos con hospedaje dentro del recinto, zonas de camping y cabañas, y una feria gastronómica curada con sabores de la selva sin franquicias.

Además, la experiencia se expande a toda la ciudad con la tradicional Semana Cultural (del 23 al 27 de junio), que ofrecerá actividades gratuitas como cine, música, talleres y teatro. A esto se suman espacios como la fogata acústica, el Selva Market de emprendedores locales, una zona familiar y una ecozona enfocada en sostenibilidad.

(Foto: Mauricio Mesones)

Desde su creación en 2009, Selvámonos ha convocado a más de 100,000 personas, posicionándose como un referente cultural y turístico. Ha sido reconocido con el Premio Nacional de Cultura 2019 y ha convertido a Oxapampa en un destino clave dentro del mapa cultural del país.

Las entradas estarán disponibles desde el lunes 6 de abril en preventa exclusiva para aquellos usuarios de la billetera digital Lemon, que tengan activada su VISA Lemon Card en formato físico o virtual, desde S/. 199.00 y a través de Ticketmaster desde las 10am.

Después de dos años de ausencia, Selvámonos 2026 marca un regreso simbólico: volver al origen para seguir creciendo, manteniendo su esencia como uno de los encuentros culturales más importantes del Perú.

Sitio web: https://selvamonos.com/

Instagram: @selvamonos_festivales

Cómo acceder a la preventa exclusiva

Para acceder al beneficio, los usuarios de Lemon deberán:

Descargar la app de Lemon desde Play Sore o App Store

Activar su tarjeta virtual desde la sección “Tarjeta”.

Depositar saldo en soles por CCI desde cualquier banco o billetera

Ingresar a la ticketera oficial y pagar con la Lemon Card (física o virtual)