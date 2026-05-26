Ricky Martin llega a Lima para emocionar con sus grandes canciones

El show en Costa 21 contará con una producción de primer nivel, puesta en escena internacional. Foto: Difusión

Ricky Martin regresa a Lima este 10 de septiembre para ofrecer un esperado concierto en Costa 21.

Ricky Martin llega a Perú con todos sus éxitos para cautivar a sus fieles seguidores de hoy y siempre. La cita es el próximo 10 de septiembre en Costa 21. La preventa oficial de entradas en Teleticket se llevará a cabo los días 29 y 30 de mayo desde las 10:00 a.m., con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank. El anuncio ha generado una enorme expectativa entre miles de fans peruanos, pues el artista no viene al Perú desde hace muchos años. Este será el único show que brindará tras mucho tiempo.

Su llegada a Lima promete convertirse en uno de los conciertos más importantes del año, reuniendo a fans que han seguido su carrera desde sus inicios y también a nuevas generaciones que continúan conectando con su música, energía y presencia escénica. Temas emblemáticos como ‘Livin’ la vida loca’, ‘Vuelve’, ‘La mordidita’, ‘Tal vez’ y ‘Tu recuerdo’, entre muchos otros, serán parte de una noche cargada de emoción, nostalgia y fiesta.

Considerado un verdadero ícono de la música mundial, Ricky Martin ha construido una trayectoria histórica que ha trascendido generaciones, idiomas y fronteras. Con múltiples premios internacionales, millones de discos vendidos y una lista interminable de éxitos globales, el artista puertorriqueño continúa siendo una de las figuras más queridas y admiradas del pop latino a nivel internacional.

El show en Costa 21 contará con una producción de primer nivel, puesta en escena internacional, impactantes efectos visuales y un despliegue artístico diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable al público peruano. Ricky Martin es reconocido mundialmente por brindar espectáculos llenos de energía, baile y conexión emocional con sus seguidores, convirtiendo cada concierto en una experiencia única.



(Fuente: Difusión)

La expectativa por el inicio de la preventa ha crecido rápidamente en redes sociales, donde miles de fans han expresado su emoción por el regreso del artista al país. Se espera una alta demanda de entradas durante los primeros días de venta, impulsada por el enorme cariño que el público peruano mantiene hacia el cantante puertorriqueño.

Con este anuncio, Lima vuelve a posicionarse como una de las plazas más importantes para los grandes espectáculos internacionales en Latinoamérica. Ricky Martin promete una noche histórica este 10 de septiembre, reafirmando por qué continúa siendo una de las máximas leyendas de la música latina en el mundo. La preventa inicia este 29 y 30 de mayo a las 10:00 a.m. por Teleticket con un descuento del 15% con tarjetas Interbank hasta agotar stock.