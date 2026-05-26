BTS hizo historia en los AMAs 2026 al ganar ‘Artista del año’ por segundo año consecutivo 

BTS ganó en la categoría ‘Artista del año’. Foto: Instagram

La banda surcoreana BTS logró el premio mayor en los 'American Music Awards'.

La agrupación surcoreana BTS volvió a marcar un momento histórico este lunes en los American Music Awards. El grupo ganó el premio en la categoría “Song of the Summer” gracias a su canción ‘Swim’, tema que forma parte de su reciente álbum ARIRANG y que los convirtió en el primer acto asiático en obtener este reconocimiento.

Minutos antes de recibir el galardón, la banda había sorprendido al público con una potente presentación de ‘Hooligan’ durante la apertura de la ceremonia. El show destacó por su energía, coreografía y el ritmo que hizo cantar y vibrar a todos los asistentes.

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BTS agradeció el apoyo de ARMY

Al subir al escenario para agradecer el premio, RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, y V, conocido como Kim Taehyung, dedicaron unas palabras especiales a sus seguidores. “Primero que nada, un saludo muy especial para todas las ARMYS del mundo. Muchas gracias por darle todo el amor a ‘Swim’”, expresó RM frente al público.

El líder de BTS también contó que la canción fue creada en una etapa de mucha presión para el grupo. Según explicó, mientras trabajaban en el tema estaban tratando de descubrir qué estilo musical los representaba realmente después de tantos cambios en sus vidas y carreras.

Este regreso llega tras un largo hiatus que atravesó la banda debido al servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Durante ese tiempo, los integrantes decidieron enfocarse en proyectos individuales y desarrollar sus carreras como solistas antes de reencontrarse nuevamente como grupo.



(Fuente: Instagram AMAs 2026)

BTS ganó en la categoría ‘Artista del año’

BTS volvió a subir al escenario de los American Music Awards para seguir haciendo historia. La agrupación surcoreana ganó nuevamente el premio a ‘Artista del Año’, convirtiéndose en uno de los momentos más emocionantes y celebrados de toda la ceremonia.

Con este nuevo reconocimiento, BTS se convirtió en el primer y único acto asiático y de K-pop en ganar dos veces esta importante categoría en los AMAs. El logro reafirma el impacto mundial de la banda y el enorme apoyo que sigue recibiendo de las ARMYS en diferentes partes del mundo.