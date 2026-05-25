Santos Bravos sorprendieron a sus fans peruanas con inesperado gesto

Santos Bravos es la primera boyband latina impulsada por HYBE. Foto: Instagram

La boyband Santos Bravos, que tiene entre sus integrantes al peruano Alejandro Aramburú, ha causado gran furor en su primera visita al Perú.

Desde su llegada al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el furor por la boyband latina Santos Bravos fue impresionante. Miles de fans abarrotaron el lugar para recibirlos y expresarles su cariño.

Desde entonces, durante la semana pasada, Santos Bravos visitó algunos programas de TV como ‘América Hoy’ y visitó podcasts muy famosos como ‘Zaca TV’ y ‘Oh my good’ en donde la rompieron en audiencia e hicieron bailar a todos con el trend de su éxito ‘Velocidade’.

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Santos Bravos y su inesperado gesto con fans

El pasado domingo 24 de mayo, la agrupación Santos Bravos realizó su esperado debut en Lima con un concierto que logró reunir a miles de fanáticos en el Duomo Costa 21. Desde las primeras horas del día, cientos de seguidores llegaron al lugar para conseguir la mejor ubicación y disfrutar de cerca del primer show de la boyband en el Perú.

Debido a la gran expectativa generada por su primer concierto en Perú, muchas fans de la boyband latina no pudieron ingresar al recinto y se quedaron fuera del concierto.

Ante ello, al final de su concierto, los Santos Bravos no dudaron en sorprender a sus seguidoras que no pudieron ingresar a su show y salieron a saludarlas. La reacción eufórica de DUAL Perú no se hizo esperar.



(Fuente: TikTok)

Alejandro Aramburú, el peruano que la rompe con Santos Bravos

Santos Bravos, la primera boyband latina impulsada por HYBE, empresa reconocida por trabajar con grupos internacionales como BTS, llegó por primera vez al Perú causando gran emoción entre sus seguidores. Entre todos sus integrantes, uno de los más queridos por el público peruano es Alejandro Aramburú, joven artista de 22 años que viene destacando dentro de la agrupación.

El cantante peruano no solo ha llamado la atención por su talento para el baile y la música, sino también por su historia personal. Alejandro reveló que antes de dedicarse completamente al mundo artístico practicó tenis de manera profesional e incluso consiguió un título nacional cuando tenía apenas 13 años. “Jugué mucho, pero algo me llamaba en la música y cada vez que terminaba de entrenar, tocaba guitarra”, contó.