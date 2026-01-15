Ryan Castro llega para ofrecer un único concierto en el marco de su gira World Tour – Latam

El World Tour – Latam promete un espectáculo de alto nivel, con una puesta en escena potente. Foto: Difusión

Ryan Castro llega a Lima no solo para ofrecer un concierto, sino para celebrar la música urbana. Su show será el 2 de mayo en Costa 21.

Ryan Castro, el exponente urbano más importante del momento, anuncia su llegada a nuestro país para ofrecer un único y esperado show el próximo 2 de mayo en Costa 21, San Miguel. La preventa con tarjetas Interbank inicia este viernes y sábado a las 10:00 a. m. a través de Teleticket, brindando a los fanáticos la oportunidad de asegurar su lugar en una noche que promete ser histórica.

El artista de origen colombiano no necesita mayor carta de presentación. Popularmente conocido como ‘El Cantante del Ghetto’, Ryan Castro se ha consolidado como una de las voces más representativas de la música urbana de la nueva generación. Con su estilo único, que fusiona reguetón, trap y sonidos callejeros, ha logrado conectar con millones de fans alrededor del mundo, llevando la esencia del urbano colombiano a escenarios internacionales.

Temas como ‘Mujeriego’, ‘Jordan’, ‘Quema’, ‘Monastery’ y ‘Ritmo de Medallo’ lo han posicionado como uno de los artistas más escuchados en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones y colaborando con importantes figuras de la música urbana global. Su capacidad para mezclar letras auténticas con ritmos pegajosos ha sido clave para consolidar su carrera y expandir su influencia más allá de Latinoamérica.



El World Tour – Latam promete un espectáculo de alto nivel, con una puesta en escena potente que combina efectos visuales, coreografías y una selección de sus mayores éxitos. Además de un recorrido por los temas que lo han hecho famoso, los asistentes podrán disfrutar de nuevas canciones que vienen marcando tendencia, reafirmando su posición como uno de los artistas más innovadores de la música urbana contemporánea.

