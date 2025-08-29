En Vivo

Sabrina Carpenter presentó su álbum Man’s Best Friend y confirmó su presencia en Latinoamérica en 2026

Viernes, 29 de agosto de 2025 11:12

'Man’s Best Friend' es el séptimo álbum de estudio de Sabrina. Foto: Difusión

La cantante, ganadora de 2 premios Grammy, también anunció su gira por Latinoamérica, incluyendo Bogotá dentro del marco del Festival Estéreo Picnic 2026 y Lollapalooza en Argentina, Brasil y Chile.

Hoy, la superestrella mundial Sabrina Carpenter, ganadora de dos premios GRAMMY® y que ha batido récords, presenta su esperado  álbum, 'Man’s Best Friend', el cual ya había adelantado su primer sencillo del titulado 'Manchild', escrito por la misma Sabrina y sus colaboradores habituales Jack Antonoff y Amy Allen.

La canción rápidamente ascendió al número 1 en las listas de Spotify EE. UU. y Spotify Global con más de 300.000.000 de streams en la plataforma musical. El videoclip, aclamado por la crítica fue amado por sus fans alrededor del planeta , actualmente “TEARS” es su segundo sencillo promocional, con un videoclip de la misma talla a la que nos tiene acostumbrados Sabrina Carpenter.

'Man’s Best Friend' es el séptimo álbum de estudio de Sabrina y sigue a su monumental disco Short n’ Sweet. Lanzado el pasado agosto, Short n’ Sweet encabezó las listas de éxitos de todo el mundo y tuvo uno de los debuts globales más importantes de 2024. Los tres singles del álbum,

'Espresso' (2200 millones), 'Please Please Please' (1400 millones) y 'Taste' (1000 millones) entraron en el codiciado Billions Club de Spotify. Short n’ Sweet vendió 10 millones de álbumes en todo el mundo.


(Foto: Difusión)

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

