Santos Bravos revela su historia más intima con "Detrás de Dual": la serie que acompaña el lanzamiento de su Ep "Dual"

La banda estrenará la docuserie “Detrás de DUAL” y emocionan a sus fans. (Foto: Santos Bravos)

Santos Bravos mostró detalles de esta docuserie que ofrece una mirada íntima a la construcción del universo de DUAL.

El grupo SANTOS BRAVOS, primer proyecto de pop latino de HYBE Latin America, anuncia el lanzamiento de su EP debut DUAL, disponible el próximo 13 de marzo. Como antesala, la banda estrenará la docuserie “Detrás de DUAL”, una producción que abre las puertas a su proceso creativo y a la historia personal de cada integrante. La serie llegará el 15 de marzo a Spotify y un día después, el 16 de marzo, estará disponible en su canal oficial de YouTube.

La docuserie ofrece una mirada íntima a la construcción del universo de DUAL, acompañando al grupo en el estudio mientras cada canción cobra vida y revelando momentos clave del camino artístico de Drew, Kauê, Alejandro, Kenneth y Gabi. Narrados de forma no lineal, los episodios viajan entre pasado y presente para mostrar cómo nació el concepto del proyecto: dos caras de una misma identidad, donde el lado SANTO refleja la espontaneidad, la amistad y la energía festiva, mientras el lado BRAVO expresa una faceta más intensa y profunda de su carácter artístico.

(Foto: Santos Bravos)

El anuncio llega en un momento clave para la banda, que recientemente presentó por primera vez en vivo su sencillo “KAWASAKI” durante los Premios Lo Nuestro 2026, actuación que fue destacada por Billboard, que los describió como “una de las mayores promesas del pop latino”. El video oficial de la canción ya supera los 32 millones de reproducciones en YouTube, consolidando el rápido crecimiento de la agrupación a nivel global.



Tras el lanzamiento de DUAL, SANTOS BRAVOS iniciará su primera gira de festivales por Latinoamérica, comenzando el 20 de marzo en el Festival Estéreo Picnic en Colombia, seguido por Tecate Pa’l Norte en Monterrey. Con más de 500 millones de visualizaciones en plataformas digitales y una comunidad de fans en constante expansión, el grupo continúa posicionándose como una de las nuevas apuestas del pop latino con proyección internacional.