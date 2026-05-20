Jimin, de BTS, reveló que tiene muchas ganas de estar en Perú y ARMYs peruanas enloquecen 

BTS ofrecerá 3 conciertos en Perú en octubre. Foto: Instagram

El integrante de BTS ilusionó a todas sus fans peruanas. La banda surcoreana llegará a nuestro país en octubre.

Tras varios años alejados de los escenarios debido al servicio militar de sus integrantes, BTS regresó este 2026 con una gira mundial que incluye tres conciertos en Perú. Por ello, las ARMYs peruanas están muy pendientes de lo que sucede con la banda surcoreana.

Jimin, de BTS, ilusiona a sus fans en Perú

BTS se comunica de manera habitual con sus millones de fans a través de la plataforma Weverse. Durante la más reciente transmisión en vivo, Jimin expresó su gran expectativa por conocer Perú, generando gran emoción entre sus miles de fans peruanas.

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“Estoy realmente emocionado por Perú. Estoy esperando con ansias Perú”, expresó Jimin, de BTS. Asimismo, los otros integrantes de la banda surcoreana expresaron su gran interés por conocer Machu Picchu.

El video de BTS rápidamente se hizo viral en redes y las ARMYs peruana no tardaron en expresar su emocionó. “No puedo creer que tengan tantas ganas de conocer mi Perú. Esto es demasiado”, “Ama mi país y yo lo amo a él”, fueron algunas de las reacciones.



(Fuente: Weverse)

BTS ofrecerá 3 conciertos en Perú

BTS llegará por primera vez al Perú para ofrecer una serie de conciertos en el Estadio San Marcos de Lima. El esperado reencuentro con sus fans será parte de su gira mundial ‘BTS World Tour ‘Arirang’, y las fechas ya confirmadas son el 7, 9 y 10 de octubre. Las entradas están totalmente agotadas.