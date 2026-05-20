Harry Styles anunció importante cambio en sus conciertos tras críticas

El equipo de Harry Styles confirmó que los próximos conciertos del artista tendrán un cambio importante a favor de los fans.
Harry Styles finalmente regresó a los escenarios y emocionó a miles de fans con el inicio de su nueva gira 'Together Together' en Ámsterdam. El esperado tour llega después del lanzamiento de su más reciente producción musical, 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', álbum que marcó su regreso a la música este año.
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Sin embargo, no todo fue celebración durante los primeros conciertos del artista británico. Varios asistentes comenzaron a expresar su molestia en redes sociales debido a la estructura del escenario, la cual habría dificultado la visibilidad para algunas zonas del público.
Harry Styles confirmó modificación en su escenario
Según se pudo conocer, el escenario está conformado por una amplia red de pasarelas elevadas que divide a los asistentes en diferentes secciones. Aunque el concepto fue pensado para ofrecer una experiencia más cercana y dinámica, algunos fans aseguraron que ciertas partes de la estructura impedían ver correctamente el show.
Ante la ola de comentarios, un representante de la gira se pronunció ante el medio TMZ y explicó que ya vienen evaluando posibles soluciones para mejorar la experiencia de los asistentes en los próximos conciertos.
"El concepto del escenario se diseñó para brindar a los fans libertad de movimiento y la posibilidad de disfrutar del espectáculo desde diferentes posiciones", señalaron inicialmente.
(Foto: Harry Styles)
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No obstante, también reconocieron que algunas zonas específicas del recinto sí habrían presentado problemas de visibilidad. "Dichas zonas están siendo revisadas minuciosamente y ajustadas en la medida de lo posible, cumpliendo con todas las normas de seguridad", explicaron.
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