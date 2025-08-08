Selena Gomez recordó cómo nació su amistad con Taylor Swift cuando salían con los Jonas Brothers

Taylor Swift estuvo en la celebración de los 33 años de Selena Gomez. Foto: Instagram

Selena Gomez reveló que su amistad con Taylor Swift nació después de que ambas terminaran sus relaciones con Nick y Joe Jonas, respectivamente.

Selena Gomez aseguró que vive una de las mejores etapas de su vida, así lo confesó durante su participación en el pódcast ‘Therapuss’. La cantante dijo sentirse afortunada no solo por sus logros profesionales, sino también por el sólido círculo de amigos y familia que ha formado y fortalecido con el paso de los años.

Durante la charla con el presentador Jake Shane, Selena mencionó a su gran amiga Taylor Swift, con quien mantiene una relación cercana desde hace más de una década. Por primera vez, la artista mexicoamericana reveló cómo se conocieron y el origen de esta amistad tan especial.

PUEDES VER: Lady Gaga y Bruno Mars encabezan las nominaciones de los MTV VMAs 2025

Selena Gomez contó cómo nació su amistad con Taylor Swift

Según contó, todo comenzó en 2008, cuando ambas salían con los hermanos Jonas: Selena con Nick y Taylor con Joe. “Todo fue lindo, éramos jóvenes. Ahora todos nos conocemos y nos queremos, y es tan lindo. No sabíamos qué hacíamos. A ella y a mí nos gusta decir que lo mejor que sacamos de esas relaciones fue la una con la otra”, recordó entre risas.

La intérprete de ‘A Year Without Rain’ también reveló que fue una de las primeras personas en escuchar ‘Love Story’, el tema que llevó a Taylor Swift a la fama mundial. “Estaba en una habitación de hotel y la recuerdo; fue una de esas canciones que escuché al instante y pensé que era una de las más hermosas de la historia”, comentó con nostalgia.

Aunque sus romances con los Jonas llegaron a su fin cuando Selena tenía 15 años y Taylor 18, esa ruptura las unió aún más. “Nos unimos tras la ruptura, como lo hacen las chicas”, dijo. Desde entonces, han superado juntas los altibajos de la vida y, como señaló Selena, “aquí estamos ahora, 16 años después”, más amigas que nunca.



(Fuente: ‘Therapuss’)

PUEDES VER: Las integrantes de BLACKPINK competirán entre sí en una nominación de los MTV VMAs 2025

¿Cuándo y en dónde se casarán Selena Gomez y Benny Blanco?

Aunque Selena Gomez y Benny Blanco han estado enfocados en sus carreras, todo indica que su boda ya tiene fecha confirmada. Según el Daily Mail, el esperado enlace se llevará a cabo en septiembre de este año y contará con una lista de invitados muy exclusiva, en un lugar que refleja el estatus de ambos como celebridades.

Benny Blanco, cuyo nombre real es Benjamin Joseph Levin, contó en una entrevista reciente que la planificación del evento ha avanzado lentamente debido a sus apretadas agendas. “Hemos estado trabajando tanto”, confesó durante un pódcast, explicando que el tiempo ha sido un factor clave en el retraso de los preparativos.

A pesar de los compromisos laborales, una fuente cercana reveló que “la boda de Selena y Benny será un evento de dos días en Montecito, en septiembre”. Esta exclusiva localidad costera de California es conocida por ser hogar de famosos como Meghan Markle y el príncipe Harry, lo que aumenta la expectativa en torno a la ceremonia.