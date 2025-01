Shawn Mendes vuelve al Perú con su gira 'Solo para amigos y familia': conoce todos los detalles

Shawn Mendes vuelve al Perú para un memorable concierto en Costa 21. (Foto: redes sociales)

¡Después de seis años! Shawn Mendes vuelve a Perú con su gira "Solo Para Amigos y Familia" el 1 de abril en Costa 21

El cantante canadiense Shawn Mendes regresa al Perú para brindar un espectacular concierto el 1 de abril del 2025 en el Costa 21 de San Miguel como parte de su gira 'Solo para amigos y familia'.

El músico llegará a suelo peruano el próximo año para brindarle a sus fanáticos un gran espectáculo donde no faltarán sus mejores éxitos. El artista, reconocido por lanzar grandes temas como 'There's nothing holdin' me back', 'Treat you better', 'Señorita', 'Wonder', entre muchos otros, retorna a nuestro país después de seis años.

Como se recordará, la última vez que el canadiense pisó nuestro territorio fue el 14 de diciembre del 2019, cuando se presentó en el Jockey Club como parte de la gira 'Shawn Mendes: the tour'.

El tour de Shawn Mendes denominado 'Solo para amigos y familia' llega poco tiempo después de que el artista internacional anunció oficialmente su regreso a la música con el lanzamiento de su quinto álbum de estudio.

Esta noticia emocionó a sus fanáticos, quienes esperaban el retorno del cantante con muchas ansias, pues ya habían pasado dos años desde que comunicó su retiro en julio del 2022.

Shawn Mendes lanzó nuevo álbum llamado 'Shawn'

El 18 de octubre de este 2024 el compositor lanzó su álbum que decidió titular como 'Shawn'. Las dos primeras canciones 'Why why why' y 'Isn't that enough' se estrenaron el 8 de agosto, fecha en la que es el cumpleaños del propio interprete.

"La música realmente puede ser medicina. Hace 2 años sentí que no tenía ni idea de quién era yo. Hace un año no podía entrar en un estudio sin caer en pánico total. Así que estar aquí ahora mismo con 12 hermosas canciones terminadas se siente como un regalo", indicó el artista.

Shawn Mendes agradeció a todos sus fans por ser "increíblemente solidarios, pacientes y cariñosos" con su proceso y ahora ha confirmado que regresa al Perú para brindar un espectacular concierto el 1 de abril en el Costa 21.

