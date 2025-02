Tate McRae lanzó su esperado tercer álbum 'So close to what': todos los detalles

Tate McRae ha cautivado a sus millones de fans con 'So close to what'. (Foto: redes sociales)

Tate McRae emocionó a sus fans con el estreno de su proyecto musical. Ella también se presentará en el próximo 'Estéreo Picnic'.

La sensación pop multiplatino Tate McRae lanza su muy esperado tercer álbum, 'So close to what', a través de RCA Records. Representa los momentos insuperables de la vida, donde el camino por delante a veces puede parecer interminable y el destino inexistente. Es una exploración introspectiva del autodescubrimiento, el amor y la nostalgia.

El álbum y sus canciones navegan por las emociones crudas de sanar un viejo corazón y las vacilaciones que vienen con volver a enamorarse, las hermosas y a veces duras realidades de lo que significa ser una mujer y abrazar una nueva confianza. Envuelto en una producción pop irresistible y un lirismo sin filtros, 'So close to what' está escrito y producido con los creadores de éxitos Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen y Julia Michaels, entre otros.



El álbum presenta 'Sports car', que explotó en las redes sociales con más de 1 millón de creaciones en TikTok y actualmente se encuentra en el top 15 en US Pop Radio. También incluye la irresistible 'It's ok I'm ok', que alcanzó el #1 en la lista Hot Dance/Pop Songs de Billboard y le valió a la estrella su canción de debut más alta de su carrera en el Billboard Hot 100.



Hoy, Tate comparte el video musical oficial de su nueva canción 'Revolving door', dirigida por Aerin Moreno (Tyla, Tinashe) y coreografiada por Robbie Blue (Charli XCX, Doechii). La imagen muestra a Tate atrapada en este espacio liminal, bailando continuamente y sin poder salir por ninguna puerta. Ilustra su relación con la puerta giratoria de su vida y su carrera cuando el destino parece indefinido.

'So close to what'' track list

Miss possessive 2 hands Revolving door bloodonmyhands (feat. Flo Milli) Dear god Purple lace bra Sports car Signs I know love (feat. The Kid LAROI) Like I do It’s ok I’m ok No I’m not in love Means I care Greenlight Nostalgia

El próximo mes, Tate se embarcará en su gira mundial 'Miss Possessive Tour' que abarcará 80 fechas en América del Sur, Europa, Reino Unido y América del Norte. Producida por Live Nation, la gira comienza el 18 de marzo con una serie de espectáculos principales y actuaciones en festivales en México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil antes de dirigirse a Europa en mayo. Actuará en Portugal, España, Irlanda, Francia y más antes de concluir la etapa de Europa y el Reino Unido con nuevos espectáculos en Nottingham, Londres y Manchester este junio.

La serie de nuevas fechas en América del Norte comenzará el viernes 3 de octubre en Seattle, WA en el Climate Pledge Arena e incluirá paradas en nuevas ciudades como Salt Lake City, Houston, Omaha, Raleigh, Palm Springs y más. Tate también volverá a visitar ciudades con entradas agotadas de principios de la gira por América del Norte, con segundos y terceros espectáculos agregados en ciudades como Chicago, Boston, Detroit, Nueva York y Los Ángeles.

