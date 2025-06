Black Eyed Peas estrena 'Monkey business' en honor al 20 aniversario del exitoso álbum

Black Eyed Peas lanza la nueva edición 20 aniversario de su clásico cuarto trabajo. (Foto: redes sociales)

Para alegría de todos sus fanáticos, Black Eyed Peas lanza por todo lo alto la edición 20 aniversario de su exitoso álbum ‘Monkey business’.

Celebrando un nuevo hito, el grupo multiplatino de pop-rap Black Eyed Peas, ganador de seis premios GRAMMY® y basado en Los Ángeles, lanza la nueva Edición 20 Aniversario de su clásico cuarto larga duración, ‘Monkey Business’, en honor al 20 aniversario del álbum.

La Edición 20 Aniversario recoge todos los remixes del álbum, incluyendo “Don't Phunk With My Heart (Chicago House Remix Version)” y “Don't Lie (Beets & Produce, NY Mix Version)”, además de temas inéditos como “Bend Your Back”, “Shake Your Monkey” y “Make Them Hear You”. Monkey Business también está disponible en vinilo Ruby Red.

Hace dos décadas, el colectivo pionero presentó por primera vez Monkey Business el 7 de junio de 2005. Debutó en el número 2 de la lista Billboard 200, lo que supuso su primera entrada en el Top 10 de dicha lista.

De las cinco nominaciones a los premios GRAMMY®, Black Eyed Peas recibió el de “Mejor interpretación de rap por un dúo o grupo” por “Don't Phunk With My Heart” en 2006 y el de “Mejor interpretación pop por un dúo o grupo con voz” por “My Humps” en 2007. En su crítica original, Rolling Stone alabó el disco como “una serie de arranques de fiesta”, y mxdwn atestiguó: “The Peas ofrecen ritmos fuertes y rimas atractivas”.

Retrospectivamente, The Line of Best Fit aplaudió como “El estilo boss nova y el hip hop de la nueva escuela que definieron sus primeros álbumes evolucionaron hacia algo más accesible en sus discos revelación Elephunk y Monkey Business”.

UMe celebró el éxito multiplatino de los mundialmente conocidos The Black Eyed Peas, con una entrega especial de la placa de la RIAA en los estudios FYI de Hollywood. El grupo, conocido por su fusión de pop, hip-hop y música electrónica que desafía los géneros, sus actuaciones llenas de energía y sus himnos de éxito mundial, sigue redefiniendo el sonido de una generación.

Entre estos premios, el épico álbum de 2009 The E.N.D. (THE ENERGY NEVER DIES) ha conseguido una certificación de 6x-Platino, además de una certificación de 15x-Platino (Diamante) por “I Gotta Feeling”, una certificación de 10x-Platino (Diamante) por “Boom Boom Pow”, una certificación de 6x-Platino por “Imma Be” y una certificación de 5x-Platino por “Meet Me Halfway”.

Por su parte, Monkey Business acaba de recibir 5 discos de platino por “My Humps”, 4 por “Pump It” y 2 por “Don't Phunk With My Heart”. Por último, Elephunk, de 2003, ha obtenido la certificación 4x-Platino con “Where Is the Love?” certificada 5x-Platino, “Let's Get It Started” certificada 4x-Platino y “Hey Mama” certificada Platino.

The Black Eyed Peas han superado ya los 65 millones de ventas mundiales, lo que les convierte en uno de los grupos con más ventas de lahistoria.

A lo largo de 2025, el grupo también ha conmemorado su 30 aniversario con una serie de reediciones físicas de edición limitada. Las nuevas versiones en vinilo de Behind The Front, Elephunk, Monkey Business y The E.N.D. (THE ENERGY NEVER DIES) están a la venta AQUÍ.

Lista de tracks: 'Monkey business' en honor al 20 aniversario del exitoso álbum

Pump It

Don't Phunk With My Heart

My Style

Don't Lie

My Humps

Like That

Dum Diddly

Feel It

Gone Going

They Don't Want Music

Disco Club

Bebot

Ba Bump

Audio Delite At Low Fidelity

Union

*Shake Your Monkey

*Shake Your Monkey (will.i.am Remix)

*Bend Your Back

*Make Them Hear You

Do What You Want

If You Want Love

Pump It (Travis Baker Remix)

Don't Phunk With My Heart (Chicago House Remix Version)

My Style (DJ Premier Remix)

Don't Lie (Beets & Produce, NY Mix Version)

My Humps (Lil' John Remix)

Dum Diddly (Noizetrip Remix)

Feel It (Jazzy Jeff Soulful Remix)

They Don't Want Music (Pete Rock Remix)

Disco Club (Large Pro Peas Remix)

Ba Bump (Erick Sermon Remix)