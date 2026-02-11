The Grid llega a Lima: El festival de techno sudamericano que conecta a la región con el circuito internacional

The Grid se ha posicionado como una plataforma que impulsa el techno desde Latinoamérica hacia el mundo. Foto: Difusión

The Grid llega a Lima el 13 de marzo con DJs internacionales y una experiencia de techno intensa e hipnótica.

Lima se prepara para recibir una de las experiencias más intensas de la música electrónica contemporánea. Este 13 de marzo, The Grid, festival nacido en Sudamérica y reconocido por su propuesta curatorial y sonora, aterriza por primera vez en la capital peruana con una fecha que promete marcar un hito en la escena local.

Con ediciones previas en ciudades como São Paulo y Santiago de Chile, The Grid se ha posicionado como una plataforma que impulsa el techno desde Latinoamérica hacia el mundo, presentando a artistas clave del circuito internacional y consolidando una identidad propia: cruda, hipnótica y profundamente enfocada en el baile.

El festival ha contado con la participación de figuras como Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Klangkuenstler y Nico Moreno, convirtiéndose en un referente para los amantes del techno de alta intensidad.



La edición en Lima se realizará en el Club Cultural Lima y llega de la mano de 44 Label Group, uno de los sellos más influyentes del techno europeo actual. El lineup estará compuesto por:

In Verruf

Productor y DJ alemán, fundador de In Verruf Records, se ha consolidado como una de las figuras más contundentes del techno industrial europeo. Su sonido es oscuro, directo y físico, diseñado para llevar la pista a estados de máxima intensidad y trance colectivo.

Kobosil

Referente absoluto del techno contemporáneo. DJ y productor berlinés, fundador de 44 Label Group, es reconocido por sets de alta energía, BPMs elevados y una estética sonora sin concesiones. Kobosil representa el pulso más crudo y visceral del techno actual.

Ornella

DJ y productora con base en Berlín, Ornella destaca por un enfoque hipnótico y narrativo del techno. Sus sets combinan potencia y profundidad, construyendo viajes sonoros intensos que dialogan entre lo industrial, lo mental y lo emocional.

Somewhen

Artista alemán con un estilo que transita entre el techno industrial, el trance oscuro y atmósferas cargadas de tensión. Somewhen es conocido por sets largos y envolventes, donde el ritmo constante se transforma en una experiencia inmersiva y progresiva.

Ueberrest

DJ y productor alemán que explora el lado más profundo y sombrío del techno. Su sonido se mueve entre grooves densos, texturas hipnóticas y una energía sostenida que invita a la introspección y al baile prolongado.

Cinco artistas que representan el pulso más actual del techno: sonidos industriales, BPMs elevados, atmósferas densas y una narrativa pensada para la pista de baile y la experiencia colectiva.

Más que un evento, The Grid propone un ritual: una noche inmersiva donde el sonido, la producción y el espacio se articulan para generar una conexión directa entre música y cuerpo. Una invitación a vivir el pulso real del techno.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket, y las primeras fases se agotaron rápidamente, reflejando la alta expectativa del público peruano frente a esta primera edición.

Con esta fecha, Lima se integra al circuito regional de The Grid, reafirmando el crecimiento y la proyección internacional de la escena electrónica peruana.

THE GRID – LIMA

13 de marzo

Club Cultural Lima

Entradas en Teleticket

Instagram: The Grid Lima