The Grid System aterriza en Lima y anuncia su line up para una nueva experiencia de 12 horas

The Grid System propone más que una secuencia de sets: una experiencia colectiva. Foto: Difusión

The Grid System llega por primera vez a Lima este 8 de mayo con un formato inmersivo de 12 horas y un potente lineup internacional, prometiendo una experiencia electrónica única en el Club Cultural Lima.

The Grid continúa expandiendo su universo y confirma la llegada de The Grid System a Lima, un nuevo formato que propone una experiencia extendida, inmersiva y centrada en la energía de la pista de baile.

La cita será el 8 de mayo en Club Cultural Lima, marcando el debut del concepto en la ciudad y consolidando su visión de conectar escenas en distintos territorios.

El line up reúne una selección internacional que define el presente del circuito electrónico: Ki/Ki, con su intensidad hipnótica; Chloé Caillet, una de las artistas más influyentes del house actual; Interplanetary Criminal, figura clave del sonido UK; y MALUGI, representante de una nueva generación que empuja los límites del clubbing.

A ellos se suman el talento local de Lobstein y el chileno Morell, artista que conecta las escenas de Santiago y Lima, reflejando el carácter expansivo de The Grid.

Diseñado como un recorrido sonoro continuo, The Grid System propone más que una secuencia de sets: una experiencia colectiva donde cada artista construye parte del viaje.

Doce horas de música.

Un solo espacio.

Una comunidad que se encuentra en la pista.

El debut de The Grid en Lima no es solo una fecha, es el inicio de una nueva frecuencia.

The Grid System Lima — 8 de mayo — Centro Cultural Lima.

Entradas disponibles en: https://teleticket.com.pe/grid-system

Sobre los organizadores:

Glovox, productora internacional con más de 20 años de trayectoria, y LAUD, casa productora peruana enfocada en experiencias de alto impacto, unen fuerzas para desarrollar eventos y festivales de música electrónica de vanguardia en la región.

A través de esta alianza, impulsan conceptos como DGTL, Anjunadeep, The Grid, The Grid System y Sundeck, propuestas que destacan por su curaduría musical de primer nivel, innovación escénica y producción de alto estándar, reuniendo a artistas de talla mundial y conectando Lima con el circuito global de la música electrónica.