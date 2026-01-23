'This is Michael': el mejor show del mundo del legendario Michael Jackson llega por primera vez a Perú

'This is Michael' es el tributo más grande al 'Rey del Pop'. (Foto: 'This is Michael')

'This is Michael' es el tributo más grande al 'Rey del Pop'. Podrás disfrutar de un show de lujo y revivir presentacines icónicas de Michael Jackson.

Considerado por Billboard y los fans como el más grande tributo al Rey del Pop, llega el próximo 10 de octubre a nuestro país por primera vez 'This is Michael' protagonizado por Lenny Jay y la participación de la talentosa guitarrista Jennifer Batten, quien acompañó a Michael Jackson durante sus más icónicas giras y tendrá como locación el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Con un despliegue técnico y una puesta en escena sin precedentes para un show tributo, "This is Michael" revive con precisión y detalle las más célebres canciones y presentaciones del 'Rey del Pop': "Billie Jean", "Thriller", "Beat It", "Man in the Mirror" y "Smooth Criminal" son algunas de las interpretaciones que serán escuchadas en este show de lujo.

Hoy en día Lenny Jay es uno de los mejores imitadores del recordado 'Rey del Pop' fue elegido incluso por la familia Jackson para realizar el tributo a uno de los íconos musicales más grandes del mundo.

(Foto: 'This Is Michael')

El tributo más grande a Michael Jackson ha recorrido las principales ciudades y arenas de todo el mundo, logrando récords de Sold Outs y audiencias en todas sus presentaciones.

Este 2026, inician una extensa gira mundial con un show totalmente renovado, el cual incluye por primera vez nuestro país, y otros países más se Sudamérica.

Sin duda alguna será un evento mágico para vivir y compartir con amigos y seres queridos un día de celebración al más grande artista que haya existido a nivel mundial. Su incalculable legado musical, premios, y más, catalogan a Michael Jackson como el más grande de todos los tiempos.

Ver en vivo la famosa caminata lunar "moonwalker”, con la misma técnica visual que solo el 'Rey del Pop' pudo crear. Con diferentes cambios de vestuario y escenografías, "This is Michael" crea el ambiente perfecto para acercarnos al artista y vivir una experiencia única con una alta calidad artística.

La cita es el 10 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición y las entradas estarán a la venta en Ticketmaster con un 20% de dscto los días 29 y 30 de enero mediante cualquier medio de pago.